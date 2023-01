Gaffe di Maurizio Gasparri sulla Guerra di Crimea, Carlo Calenda lo apostrofa su Twitter: il botta e risposta

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Botta e risposta tra Carlo Calenda e Maurizio Gasparri via Twitter dopo la gaffe commessa in Senato dal parlamentare di Forza Italia ed ex ministro delle Comunicazioni.

Cosa ha detto Maurizio Gasparri sulla Guerra di Crimea: le imprecisioni

In Aula, durante la discussione sull’invio di armi e aiuti in Ucraina da parte dell’Italia, Maurizio Gasparri ha fatto alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Dicendo che anche con la guerra in Crimea “tra il 1861 e il 1863” il “Regno di Piemonte, con l’Italia non ancora unita, Camillo Benso di Cavour inviò i Bersaglieri a combattere contro la Russia”.

La guerra in Crimea avvenne effettivamente quando l’Italia non era ancora unita, e quando il Regno di Sardegna – e non di Piemonte – tra il 1853 e il 1856 si schierò contro l’Impero Russo.

In date effettivamente antecedenti all’Unità, avvenuta però proprio nel 1861.

Carlo Calenda contro Maurizio Gasparri sui social: la battuta su Cavour

A rimarcare la brutta figura del collega è stato Carlo Calenda, leader di Azione, che ha pubblicato l’intervento di Maurizio Gasparri sui social.

“Oggi Maurizio Gasparri, in risposta al mio intervento, ha voluto mostrare la sua profonda conoscenza della Storia moderna, citando la famosa Guerra di Crimea del 1861″.

“Il busto di Cavour è caduto dal piedistallo“, ha scritto su Twitter il politico del Terzo Polo.

Ti rendi conto che hai detto che la Guerra di Crimea ha avuto luogo nel 61-63 quando c’era il Regno di Sardegna? Ti rendi conto che l’hai detto nell’aula del Senato. E ti rendi conto che lo hai detto mentre cercavi di impartirmi una lezione di storia? E insisti? Povera patria. https://t.co/Vea0GiwHsc — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 11, 2023

La replica di Maurizio Gasparri: “Calenda non sa cosa siano i libri”

Non è tardata la risposta del diretto interessato, che ha dichiarato di essere “lieto di avere costretto Carlo Calenda ad aprire un libro per scoprire cosa fosse stata la guerra di Crimea a cui partecipò il Regno di Sardegna”.

“Ma forse si è limitato a consultare Wikipedia. Lui i libri non sa manco cosa siano”, ha twittato, lapidario.

Calenda su Gasparri: “Parlamentare da 20 anni, non conosce l’Unità”

È arrivata poi un’altra replica di Carlo Calenda, che in una “nota a margine” ha sottolineato che Maurizio Gasparri “è parlamentare da 20 anni, ma non conosce la data dell’Unità d’Italia”.

“Poi ditemi che non abbiamo un problema di istruzione in questo Paese”, ha concluso nell’ultimo tweet della discordia il senatore centrista.