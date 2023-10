Gaffe di Antonella Elia in diretta tv su Rai 2: chiede a una 90enne se fa ancora sesso col marito, ma è morto

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

La prima puntata di Citofonare Rai 2, andata in onda domenica 1° ottobre, ha già fatto discutere. Protagonista la gaffe di Antonella Elia, che ha chiesto a un’anziana delle sue prestazioni sessuali con il marito, che purtroppo era deceduto. “Che disastro. Mi dispiace, una tragedia, io non so come uscirne”, ha commentato l’inviata speciale.

La gaffe di Antonella Elia con l’anziana

La prima puntata di Citofonare Rai 2 raccontava di una leggenda d’amore nella provincia di Foggia, ma a un certo punto Antonella Elia è caduta in una gaffe definita da molti “imbarazzante”. Seduta su una tavola imbandita, domanda a una signora anziana: “Signora bella, mi dica la verità, la passione tra lei e suo marito è sempre vivissima come all’inizio?”.

La signora sta al gioco, risponde che è sempre stata vivissima e che sono sempre stati contenti. La risposta però descrive chiaramente un tempo passato e se la spalla di Antonella Elia lo intuisce, cercando di fermare l’inviata, questa invece domanda: “Però?”. A quel punto la signora risponde: “Mio marito è morto”. A quella frase l’inviata cerca di uscirne con un commento: “Che disastro. Mi dispiace, una tragedia”.

Citofonare Rai 2

L’inizio della puntata di Citofonare Rai 2 ha preso piede con il solito stile ironico (pronta a superare il flop del Mercante in fiera di Pino Insegno). Lo scambio di battute tra Simona Vettura e Paola Perego in studio e Antonella Elia inviata speciale da Vieste ha il tipico accento di una chiacchiera tra amiche.

“Ho visto che hai avuto un’estate particolarmente difficile”, dice ironicamente Perego nei confronti di Elia, mentre scorrono le immagini di una vacanza esotica all’estero.

La “missione” dell’inviata

Perego serve un chiaro incipit ad Antonella Elia per raccontare la sua “missione” in questa nuova stagione di Citofonare Rai 2. La donna racconta quindi che sarà un’inviata wild, che scoprirà e racconterà al pubblico i misteri del territorio.

“Mi immergerò, salterò nel vuoto, frequenterò fantasmi, spiriti e personaggi folkloristici”, spiega. Il tutto accompagnata dal fidanzato Pietro Delle Piane. Prosegue il gioco ironico della coppia, che occupa altri 3-4 minuti del collegamento video.