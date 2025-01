Gaffe del ministro della Cultura Giuli, alla Camera parla della "provincia di Spoleto": il video virale

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato protagonista di una gaffe che non è passata inosservata. A tradirlo una nozione errata di geografia durante il question time alla Camera dei Deputati. In particolare, Giuli, mentre stava rispondendo a una domanda sui teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo, è scivolato sulla “provincia di Spoleto” che, naturalmente, non esiste, essendo Spoleto un comune in provincia di Perugia.

Il ministro della Cultura Giuli e la “provincia di Spoleto”

Giuli stava fornendo chiarimenti sulla candidatura del sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale nella lista del patrimonio Unesco; lista che coinvolge Emilia-Romagna, Marche e Umbria.

Menzionando alcuni teatri, Giuli ha parlato del “Teatro Menotti in provincia di Spoleto”.

Fonte foto: ANSA Il ministro Alessandro Giuli

La gaffe è stata notata in un amen, innescando gli sfottò di alcuni esponenti dell’opposizione.

M5s e Italia Viva contro Giuli

La deputata del M5S Emma Pavanelli sui suoi canali social ha scritto che “l’intervento del ministro ci regala una perla storica: una nuova provincia in Umbria, la Provincia di Spoleto! Un territorio inesplorato che nemmeno Google Maps conosce”.

“Dopo questa rivelazione – ha concluso la pentastellata- attendiamo con ansia la prossima lezione di geografia di Alessandro Giuli: magari scopriremo la Regione di Pompei, la Repubblica di Cortina o il Granducato di Frosinone”.

Anche Italia Viva, tramite un tweet, ha evidenziato lo scivolone con toni ironici.

“Il Ministro della Cultura Giuli riscrive la geografia: benvenuti nella provincia di Spoleto!”, si legge sull’account X di Iv.

Giuli: “Spoleto provincia del mio cuore”

​Il ministro, in seconda battuta, ha così commentato il suo scivolone: “Tale è l’amore che mi lega a Spoleto, già luogo di antichissimi re e principi italici (come dimostrano numerose testimonianze archeologiche), che ho erroneamente attribuito alla città il titolo di provincia. Essendo Spoleto soltanto provincia nel mio cuore”.