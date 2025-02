Gaetano Amato deputato del M5S urla contro Candiani (Lega) dopo il "vai a c*****": "Dimmelo fuori", il video

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Acceso scontro in Aula alla Camera dei Deputati tra Gaetano Amato del M5S e Stefano Candiani della Lega. Durante la sua dichiarazione di voto sulla proposta di legge sui viaggi della memoria, il pentastellato ha attaccato Matteo Salvini, ironizzando sulla sua fotografia con l’ultrà del Milan arrestato Luca Lucci, e Candiani ha risposto con un “Vai a c*****”.

Lo scontro tra Gaetano Amato e Stefano Candiani

Nel suo intervento in occasione delle dichiarazioni di voto sulla proposta di legge sui viaggi della memoria, Gaetano Amato ha citato il video di Donald Trump su Gaza e ha attaccato Matteo Salvini, che “l’altro giorno si è detto orgoglioso di aver abbracciato Netanyahu” cosa che, ha aggiunto, “non ci meraviglia” visto che si è fatto la foto anche con Lucci.

Le parole del deputato M5S hanno provocato le proteste dai banchi della Lega. “Presidente glielo dice lei al collega che io ho diritto di dire quello che voglio?”, ha detto il deputato pentastellato rivolgendosi alla presidenza e parlando del deputato Stefano Candiani. Poi, rivolto al leghista, ha aggiunto: “Stai zitto! Dimmelo fuori”.

Fonte foto: ANSA

Stefano Candiani.

Richiamato all’ordine dal vicepresidente di turno Giorgio Mulé, Amato ha spiegato: “Mi ha detto ‘vai a c*****’! Voglio che lei prenda provvedimenti”.

Mulé ha preso la parola e ha detto: “Se c’è stata una reazione sopra le righe ascolteremo e segnaleremo”.

Il commento di Stefano Candiani

Stefano Candiani è intervenuto successivamente su quanto accaduto alla Camera. In alcune dichiarazioni riportate da La Repubblica, ha spiegato: “C’è stata un’espressione poco felice da parte mia, quando ci sono delle provocazioni bisogna non cascarci. Agganciare la foto di Salvini con il capo tifoseria del Milan” con la tematica in aula “è una provocazione al di là della misura, ma non bisogna trascendere in auguri di salute fisica”.

Chi è Gaetano Amato

Gaetano Amato è un deputato del Movimento 5 Stelle, eletto alle elezioni Politiche del 2022 nel collegio uninominale Campania 1 – 07 (Torre del Greco) col 34,3% dei voti.

Oltre che politico, Amato è anche un attore, diviso tra tv, cinema e teatro. Ha recitato in diverse fiction televisive, come “La squadra”, “Il Grande Torino”, “L’uomo sbagliato”, “L’ultimo padrino”, “Crimini” e “Il coraggio di Angela”.

Chi è Stefano Candiani

Stefano Candiani è un deputato della Lega, eletto alle elezioni Politiche del 2022 nel collegio uninominale Lombardia 2 – 02 (Busto Arsizio), con il 53,44% dei voti.

In precedenza, è stato senatore dal 15 marzo 2013 al 12 ottobre 2022 per la Lega, ricoprendo diversi incarichi parlamentari e di partito, oltre che sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno dal 13 giugno 2018 al 5 settembre 2019 nel governo Conte I.