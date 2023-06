Gabriele Secanska è scomparsa da giorni a Trento: l'appello disperato della figlia su Facebook

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

In Trentino si cerca da giorni una donna scomparsa: si chiama Gabriela Secanska e non si hanno più sue notizie da sabato 3 giugno. La figlia ha pubblicato un appello su Facebook che in poche ore è stato condiviso da 2mila persone. Tutto ciò che la famiglia ha dichiarato di sapere è che l’ultima volta la donna è stata avvistata nei dintorni del lago di Santa Giustina.

Scomparsa a Trento Gabriele Secanska

“Da sabato 3 giugno non abbiamo più avuto notizie di mia madre. L’ultima volta che la abbiamo vista è stato venerdì 2 giugno alle ore 14.00, quando la abbiamo lasciata alla stazione di Trento (Trento-Malé) per dirigersi verso Cles”, scrive Nadine Depaoli, figlia di Gabriele Secanska.

Come era vestita Gabriele Secanska quando è sparita

“Quando l’abbiamo lasciata alla stazione di Trento indossava un vestito nero lungo fino alle ginocchia, una giacca di jeans e delle scarpe azzurre“.

“L’ultimo messaggio che abbiamo ricevuto risale a sabato 3 giugno alle ore 21:00. Da allora non abbiamo più avuto notizie”, aggiunge la figlia della donna.

“Sappiamo solamente che è stata nei dintorni del Lago di Santa Giustina. Vi prego di fare girare questa foto, se qualcuno la avesse avvistata nei dintorni di Trento o di Cles, vi prego di contattarmi”

“Le forze dell’ordine sono al corrente della scomparsa, ma stiamo cercando di contribuire alle ricerche anche io e la mia famiglia come possiamo”.

Su TikTok il video in lacrime di Gabriele Secanska

Alcuni giorni prima di scomparire la donna aveva postato un video su TikTok nel quale si mostrava in lacrime, con l’ausilio di un filtro. La didascalia: “Quando ti rendi conto che così non va bene“.

A un follower che le domandava cosa fosse successo, la donna rispondeva con una emoticon piangente e senza entrare nel merito: “Oggi così”. E ancora: “Troppe cose brutte”.

Cosa fare in caso di avvistamento

Chi avesse avuto notizie di Gabriele Secanska è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine al 112.

Cliccando qui è possibile raggiungere il profilo Facebook della figlia Nadine al fine di mandarle un messaggio privato.