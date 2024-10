Gabriele De Bono arrestato, maxi sequestro ai danni dell'imprenditore: bloccati yacht, ville e Ferrari

Arrestato l’imprenditore Gabriele De Bono, per il Fisco nullatenente ma in realtà in possesso di una fortuna fatta di ingente liquidità, auto di lusso, una barca, preziosi e immobili in località esclusive. Nel 2017 la guardia di finanza aveva già sequestrato a De Bono 40 milioni di euro; all’inizio di ottobre 2024 il sequestro è salito a 47 milioni.

Chi è Gabriele De Bono

L’imprenditore romano Gabriele De Bono risulta residente a Dubai e prima ancora nel Principato di Monaco, come scrive Il Messaggero. Negli anni avrebbe acquistato Rolls Royce, Bentley e Ferrari. Fra le sue proprietà, case all’Argentario, ville in Sardegna e una collezione di 77 orologi.

I guai con la giustizia

L’imprenditore, scrive La Repubblica, viene considerato socialmente pericoloso per i numerosi precedenti giudiziari a suo carico. Nel 2005 venne sottoposto alla misura cautelare in carcere nell’ambito di indagini su varie ipotesi di reato, ovvero associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e bancarotta fraudolenta.

Le indagini svolte dai finanzieri di Roma, su richiesta della procura capitolina, hanno oggi portato a considerare De Bono come “soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi, da cui traeva risorse economiche utili a sostenere un tenore di vita sproporzionato rispetto ad una inesistente capacità reddituale, connotata dall’assenza di dichiarazioni fiscali presentate nell’ultimo decennio“.

Le indagini hanno permesso di ricondurre all’imprenditore “la gestione e la titolarità di fatto, in forma diretta o indiretta, di una galassia societaria” con sede anche in paradisi fiscali, intestate formalmente a prestanome.

Nel 2018 De Bono fu oggetto di una puntata della trasmissione Report:

I beni sequestrati

La sezione prevenzione del Tribunale di Roma ha disposto il sequestro di fabbricati e terreni a Roma, Bracciano, Formello, Monte Argentario (Grosseto), Olbia (Sassari) e Torgiano (Perugia), auto e moto d’epoca, imbarcazioni, azioni e altri prodotti postali e bancari, così come anche orologi e gioielli. Il tutto per un valore stimato in oltre 47 milioni di euro.

Lo yacht Lulworth

Tra i beni sottoposti a sequestro spicca, fra gli altri, la storica imbarcazione a vela Lulworth, il più grande cutter aurico del mondo, risalente al 1920, della lunghezza di oltre 45 metri.

Il veliero, scrive Il Secolo d’Italia, venne già sequestro nel 2017 e venne affidato in custodia giudiziale alla guardia di finanza affinché venisse impiegato per lo svolgimento di attività addestrative della Scuola Nautica di Gaeta.