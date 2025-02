Gabriele Corsi in lacrime prima di Sanremo parlando con Simone Cristicchi: cos'è successo su Rai 1

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un evento improvviso ed emozionante si è verificato durante il Prima Festival, trasmissione che racconta il dietro le quinte del Festival di Sanremo. Il conduttore Gabriele Corsi si è difatti commosso nel corso della breve intervista con il cantante Simone Cristicchi, che presenta alla kermesse una canzone sull’Alzheimer e sul prendersi cura dei propri genitori.

Gabriele Corsi in lacrime al Prima Festival

Nella giornata di domani – martedì 11 febbraio – prenderà il via il 75esimo Festival di Sanremo. Come si consueto, avvicinandosi all’evento la Rai manda in onda anche il Prima Festival, trasmissione condotta da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio che racconta il dietro le quinte della kermesse.

Simone Cristicchi, artista in gara con il brano Quando sarai piccola, ha parlato durante la trasmissione della sua canzone, che durante il pre ascolto ha toccato e commosso molte delle persone presenti.

Fonte foto: IPA Il cantante Simone Cristicchi, che con la sua canzone ha fatto commuovere il conduttore del Prima Festival, Gabriele Corsi

Ascolto che ha emozionato anche il conduttore Gabriele Corsi, che quando si è trovato di fronte l’artista per una breve intervista non è riuscito a trattenere le lacrime, interrompendo la domanda per qualche secondo per poi ringraziare Cristicchi, prima di un caloroso abbraccio tra i due.

La canzone di Simone Cristicchi

La canzone di Simone Cristicchi parla di Alzheimer, malattia della quale soffre la madre, e lo fa con la toccante poetica che riesce a esprimere il 48enne cantautore romano.

Quando sarai piccola ha già vinto il Premio Lunezia per Sanremo 2025, riconoscimento che viene conferito a chi è impegnato nella valorizzazione musicale-letteraria delle canzoni italiane.

Cristicchi è difatti un cantautore da sempre fortemente impegnato sui temi sociali, come dimostrato anche dalla sua vittoria al 57esimo Festival, nel 2007, con la canzone Ti regalerò una rosa, che parlava in modo toccante delle persone che soffrono di problemi psichiatrici.

I motivi della commozione di Corsi

Parlando del suo brano, Cristicchi aveva ammesso di essersi reso conto che quello della malattia “è un argomento universale, perché quando i nostri genitori, invecchiando, ritornano ad essere bambini, noi ci troviamo a doverli custodire con cura e attenzione, come se fossero davvero i nostri figli. In questo caso però vedi sgretolarsi il tuo punto di riferimento e lo vedi cambiare davanti ai tuoi occhi tutti i giorni”.

È stato poi lo stesso Gabriele Corsi a spiegare che il padre non ha l’Alzheimer, ma “una malattia ancora più grave: una demenza fronto-temporale degenerativa che, a 83 anni, lo ha fatto regredire a uno stato infantile. Questo spiega il mio crollo emotivo”.

“Quando ho sentito la canzone mi ha devastato – ha spiegato ancora il conduttore a Fanpage – Questo lo sanno fare solo gli artisti veri, mettere un dito che ti arriva direttamente nel cuore. Simone ha letto la poesia che c’è nel mio libro e anche lui si è dovuto alzare per andare a sciacquarsi la faccia per evitare di piangere davanti a tutti”.