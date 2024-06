Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Via al G7 in Puglia. I leader politici si ritrovano al resort Borgo Egnazia dove si svolgerà il 50° vertice dal 13 al 15 giugno. A provvedere al menù dell’evento è stato lo chef Massimo Bottura. E tra i vini scelti per accompagnare i pasti, c’è anche quello prodotto da Bruno Vespa.

“Vieni in Italia con me”, l’invito dello chef Massimo Bottura

Gli occhi del mondo sono su Borgo Egnazia, nel comune di Fasano, provincia di Brindisi. Qui il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accoglie i suoi ospiti che verranno coccolati dalle pietanze ideate dallo chef Bottura, il numero uno in Italia e tra i più noti al mondo.

La cena d’inaugurazione del G7 sarà proposta dallo chef Vincenzo Elia della Tenuta Moreno, poi entrerà in scena Bottura che ha creato due menù – chiamati “Vieni in Italia con me” – per celebrare l’eccellenza dei prodotti italiani.

Il modenese pluristellato presenterà, tra le varie pietanze, i suoi cavalli di battaglia come il tortellino del dito mignolo di Modena, servito con crema leggera al Parmigiano Reggiano di Rosola di Zocca. A Il Gusto, ha detto: “In ogni piatto ci sarà un omaggio alle diverse regioni d’Italia, è il mio personale invito a visitare il nostro Paese”.

Cosa prevedono i due menu

Il primo appuntamento culinario con le prelibatezze dello chef, come riporta La Repubblica, sarà aperto con grissini all’olio extra vergine d’oliva toscano e un gelato di pomodoro e pane tostato con croccante di pane e foglia d’oro. Come primo una zuppa di pesce della Laguna di Venezia con cozze, cannolicchi, granchio blu, vongole, gamberi rossi, erbe aromatiche cotte in forno a vapore, quindi un risotto all’astice blu con fondo di branzino e agrumi. Di seguito un merluzzo in Costiera Amalfitana.

Immancabile, come dolce, il piatto forse più famoso di Bottura: “Oops mi è caduta la crostatina al limone” (torta crostata di limoni di Sorrento, bergamotti di Calabria, mandorle di Noto).

Il secondo menu di Bottura prevede un antipasto al pesto alla genovese, quindi la celebre “La parte croccante di una lasagna”.

Come secondo è previsto manzo di Fassona piemontese con salsa al Barolo e tartufo nero d’Abruzzo, seguito da dolce ai frutti di bosco in crema di latte e vaniglia.

Massimo Bottura è uno degli chef italiani più rinomati al mondo, come confermano le sue tre stelle Michelin ottenute grazie ai suoi ristoranti, Osteria Francescana e Casa Maria Luigia.

I vini: scelto anche uno di Bruno Vespa

Svariati i vini che accompagneranno le pietanze in questione: dal Franciacorta al Sassicaia, passando per il Passito di Pantelleria.

Presenti anche le bollicine con Ferrari e Bellavista che proporrà la “Vittorio Moretti”.

Tra quelli su cui è ricaduta la scelta dello chef, c’è anche un vino prodotto dal giornalista e viticoltore Bruno Vespa. Stiamo parlando del Donna Augusta di Vespa Vignaioli. Negli scorsi giorni i suddetti vini erano finiti al centro di una polemica legata al fatto che le etichette del celebre conduttore di Porta a Porta fossero disponibili sui treni Frecciarossa.

G7: chi ci sarà

A partecipare al G7 nel comune di Fasano, in provincia di Brindisi, e presso il resort Borgo Egnazia ci sono tutti i leader dei principali paesi mondiali.

Il vertice è presieduto da Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e ad esso è attesa la partecipazione anche di Papa Francesco. Confermata la presenza dei leader di Giappone, Canada, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, oltre a quella di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, e di Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo.

Tanti gli ospiti interazionali dal Sudamerica all’Asia: è atteso anche Volodymyr Zelensky, Presidente ucraino.