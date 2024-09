Furto nella pasticceria di Blanco, disavventura per il cantante che scherza: "Così buoni che vanno a ruba"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Brutta sorpresa per Blanco. C’è stato un furto con spaccata nella pasticceria aperta dal cantante a Brescia poco più di un anno fa. È stato lo stesso Blanco a darne notizia sui social, scherzandoci su: “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”.

Furto con spaccata nella pasticceria di Blanco

A dare notizia del furto è stato lo stesso Blanco (all’anagrafe Riccardo Fabbriconi): i malviventi hanno preso di mira “L’Isola delle Rose“, la pasticceria del cantante nel centro di Brescia, in viale Italia.

Su Instagram il cantante originario di Calvagese della Riviera (Brescia) ha postato l’immagine della vetrata in frantumi del locale, decorata dai graffiti dell’artista Sex Dreams.

I ladri hanno spaccato la vetrina e sono entrati nel locale, per poi portare via quanto hanno trovato in cassa. L’ammontare del bottino non è noto.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per cercare di risalire all’identità dei ladri.

L’ironia di Blanco

Blanco ha usato l’arma dell’ironia per commentare il furto subito dalla sua attività, scrivendo così a corredo della foto della vetrina infranta: “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba“.

E poi ancora in una seconda storia, sopra allo screenshot della pagina Google della pasticceria: “Se siete ladri intolleranti o allergici al glutine, o cercate prodotti senza lattosio o tradizionali, passate”.

L’Isola delle Rose

La pasticceria “L’Isola delle Rose” di Blanco a Brescia è stata inaugurata nel maggio dell’anno scorso e porta il nome del singolo che il cantante portò al Festival di Sanremo 2023.

In quella occasione Blanco fu protagonista di quella che probabilmente è stata l’esibizione più chiacchierata dell’anno.

Il cantante distrusse l’allestimento che era stato creato appositamente per la sua esibizione, seminando mazzi di rose ovunque sul palco dell’Ariston.