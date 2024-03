Furgone si schianta in autostrada, autista di un mezzo della SDA Servizio Postale muore sull'A58

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Incidente mortale nel pomeriggio sull’autostrada A58, nel tratto tra Paullo e Vizzolo Predabissi in direzione di Melegnano. Un furgone della SDA Servizio Postale avrebbe tamponato una vettura, per poi andare a schiantarsi contro un guardrail. Morto nell’impatto il conducente del furgone.

L’incidente mortale sull’autostrada A58

L’incidente, nel quale ha perso la vita un uomo, è avvenuto intorno alle 17:45 di oggi – giovedì 7 marzo – sull’autostrada A58, nel tratto tra Paullo e Vizzolo Predabissi in direzione di Melegnano, comuni che fanno parte della città metropolitana di Milano, in Lombardia.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte l’uomo alla guida di un furgone della SDA Servizio Postale, un 62enne, avrebbe improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area dell’autostrada A58 dov’è avvenuto l’incidente nel quale ha perso la vita un uomo di 62 anni, alla guida di un furgone della SDA Servizio Postale

Il furgone ha quindi violentemente tamponato l’automobile che lo precedeva, per poi andare a schiantarsi contro il guardrail che costeggia la corsia.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi gli agenti della Polstrada, il personale sanitario del 118, giunto con ambulanza e auto medica, e i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola, arrivati con un carro soccorso proveniente dalla sede centrale di Milano Messina.

Dopo aver messo in sicurezza la tratta autostradale, i vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere del furgone il corpo dell’autista, affidato alle cure del 118.

L’équipe medica non ha però potuto far nulla per il 62enne, che è probabilmente morto al momento dell’impatto. Il suo decesso è stato dichiarato sul posto. Illeso l’altro conducente del veicolo tamponato.

Le vittime sulle strade in Italia

Ancora tutte da ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte dell’autista del furgone, ennesima vittima della strada.

Come riportato dall’osservatorio Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) nel solo primo fine settimana di marzo ci sono state 22 vittime sulle strade italiane per incidenti. La vittima più giovane una ragazza di 15 anni, quella più anziana un uomo di 93 anni.

Le 22 vittime erano rispettivamente 12 automobilisti, 7 pedoni, 2 motociclisti, 1 ciclista. 3 di queste sono decedute in un incidente plurimo. Di tutte le vittime riportate tra il primo e il 3 marzo, 5 si trovavano in Lombardia, 4 in Abruzzo, 2 in Toscana, Lazio e Sicilia, 1 in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Puglia e Sardegna.