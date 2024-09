Furgone si schianta contro guardrail su A18 tra Giarre e Fiumefreddo, ferito grave trasportato in elisoccorso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A18, tra Giarre e Fiumefreddo, in direzione Messina. Un furgone con a bordo due persone è andato a schiantarsi contro il guardrail, causando gravi ferite a uno degli occupanti del mezzo. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania tramite elisoccorso. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza hanno causato significativi rallentamenti al traffico.

Un grave incidente si è verificato intorno alle 6.30 del mattino di domenica 1 settembre, quando un furgone in viaggio sulla A18 in direzione Messina ha perso il controllo nei pressi del chilometro 46,800, nel territorio di Calatabiano, a pochi chilometri dall’uscita di Giardini Naxos.

Il mezzo ha sbandato ed è finito contro il guardrail. Lo schianto è stato violento.

Incidente sull'A18 tra Giarre e Fiumefreddo: interviene elisoccorso per un ferito grave

A bordo del veicolo si trovavano due fratelli, di cui uno è rimasto gravemente ferito nell’impatto.

La dinamica

Le circostanze che hanno portato al sinistro sono ancora oggetto di indagini da parte della polizia stradale. Al momento, sembra che il conducente del furgone abbia perso il controllo del mezzo per ragioni non ancora chiare.

Il violento impatto ha causato gravi lesioni al passeggero, mentre il conducente è rimasto fortunatamente illeso.

Le autorità stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto per comprendere cosa abbia portato alla perdita di controllo del veicolo.

I soccorsi e il traffico

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: due ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e le pattuglie della polizia stradale di Giardini Naxos.

Data la gravità della situazione (come nel caso del maxi incidente sulla A23), è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il ferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Per permettere le operazioni di soccorso, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, causando rallentamenti e code che hanno raggiunto circa un chilometro.

La circolazione è stata successivamente deviata sulla corsia di sorpasso fino al ripristino della normale viabilità.