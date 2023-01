Furgone esce di strada e prende fuoco in Thailandia: 11 morti tra cui 2 bambini, un solo superstite

Almeno 11 persone, tra cui due bambini, sono morte in un incidente che ha coinvolto un minivan nel centro della Thailandia durante le vacanze del capodanno lunare. La conferma del tragico incidente, avvenuto sabato 21 gennaio, arriva dalla polizia thailandese.

Bus esce di strada e prende fuoco

Il minivan che trasportava 12 persone stava viaggiando dalla provincia nord-orientale di Amnat Charoen a Bangkok quando è uscito dall’autostrada nella provincia centrale di Nakhon Ratchasima, secondo quanto ha dichiarato l’ufficiale di polizia Yingyos Poldej.

Yingyos ha spiegato all’Agence France Press che un uomo è riuscito a uscire da un finestrino, ma gli altri passeggeri sono rimasti intrappolati e sono morti nell’incendio.

La testimonianza del sopravvissuto

Il sopravvissuto, Thanachit Kingkaew, uno studente di 20 anni, ha raccontato ad Afp che stava dormendo quando si è svegliato di soprassalto dopo aver sentito le urla degli altri passeggeri.

“Mi sono svegliato e il furgone era sottosopra. Non ho visto cosa è successo”, ha spiegato.

“Ho iniziato a prendere a calci i finestrini e sono riuscito a strisciare attraverso un piccolo buco”, ha aggiunto. “Poco dopo, il furgone è esploso”.

Le fiamme, poi l’esplosione

Nikhom Seaun, un volontario di una squadra di soccorso locale, ha raccontato che il furgone è esploso pochi secondi dopo essere stato avvolto dalle fiamme.

“Ci sono voluti meno di 30 secondi perché il fuoco consumasse l’intero furgone”, ha detto. “Non potevo fare nulla con l’estintore che avevo. Ci sono state poi tre o quattro esplosioni”.

“Pensiamo che l’incendio sia stato causato dal carburante”, ha spiegato il colonnello di Polizia, aggiungendo sono in corso le indagini su cosa abbia fatto deviare il veicolo fuori strada.

Altra notizia tragica riguardante la Thailandia risale allo scorso 6 ottobre 2022, quando un uomo ha fatto irruzione all’interno di un asilo nido e ha aperto il fuoco, uccidendo 35 persone, tra cui almeno 25 bambini.

Il 5 agosto 2022, invece, un incendio divampato all’interno di un locale notturno nell’Est della Thailandia ha provocato la morte di 13 persone.