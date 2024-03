Fuoco in un'abitazione di Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone: fiamme avvolgono un edificio

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Pomeriggio di paura a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, per il fuoco che ha avvolto un’abitazione. Le fiamme si sono sviluppate in un edificio in centro e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Fuoco in una casa di Casarsa

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti nel pomeriggio di martedì 19 marzo 2024. A chiamare i soccorsi alcuni che si sono resi conto delle fiamme provenienti da un’abitazione tra la Pontebbana e via XXIV Maggio.

Sul posto sono subito accorse diverse squadre dei vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme. Le cause dell’incendio, almeno per il momento, sono ignote.

La colonna di fumo, secondo quanto riferito dai media locali, è stata ben visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Nessun ferito

Fortunatamente al momento dello scoppio dell’incendio pare non ci fosse nessuno all’interno dell’abitazione coinvolta. Inizialmente il timore era quello di dover fare i conti con un’emergenza.

L’edificio, che si trova dietro il chiosco delle Vecchie Glorie, è stato evacuato e non è stato registrato alcun ferito o intossicato.

Da chiarire le cause

Come detto, al momento restano ignote le cause che hanno portato al rogo dell’abitazione nella zona di via XXIV Maggio a Casarsa della Delizia.

Le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio saranno chiamate a chiare cosa può essere successo. Al momento non si esclude alcuna pista, dall’incidente domestico a un cortocircuito. Ma saranno i rilievi dopo le operazioni di spegnimento a cercare di chiarire le cause dell’innesco.

Un incendio all’interno di un’abitazione che arriva a pochi giorni di distanza dal tragico rogo di Bologna, dove in via Bertocchi tra la notte di giovedì 14 e venerdì 15 marzo una donna e i suoi tre figli hanno perso la vita a causa del cortocircuito fatto da una stufetta elettrica che stava riscaldando la casa divenuta poi trappola mortale per i quattro.