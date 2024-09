Funerali Luca Giurato, "Ho sceso, dandoti il braccio” di Montale letta dalla moglie Daniela Vergara: la dedica

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Per ricordare il suo Luca Giurato ha voluto recitare ai funerali una delle poesie più celebri di Eugenio Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio“: è il messaggio inequivocabile di Daniela Vergara, che ha affidato ai versi la celebrazione di un amore tenero, che perdura facendosi largo malgrado il tempo, le difficoltà e la salute che scorrono via inesorabilmente. Un ultimo saluto commosso e partecipato per il giornalista e conduttore scomparso a 84 anni, fra tantissimi amici, colleghi e persone comuni nelle cui vite è riuscito a lasciare un’impronta grazie alla sua ironia, genuinità e simpatia.

I funerali di Luca Giurato a Roma

Davanti alla Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma, un caloroso applauso ha accolto il feretro di Luca Giurato. Il funerale, officiato da Don Walter Insero, ha visto la partecipazione di numerosi amici e familiari.

La moglie, Daniela Vergara, profondamente commossa, è stata sostenuta dagli affetti più cari mentre seguiva il carro funebre.

Fonte foto: ANSA

Daniela Vergara recita Montale

Durante la funzione, Daniela Vergara ha voluto rendere omaggio al marito leggendo la poesia “Ho sceso, dandoti il braccio” di Eugenio Montale.

“Luca lascia un messaggio forte a tutti noi, con la sua semplicità, con il suo modo d’essere, con il suo modo di vivere e di vedere la vita” ha affermato Daniela Vergara all’uscita dalla Chiesa degli Artisti.

“Forse se seguissimo quella strada qualche volta ci sarebbero meno problemi tra le persone. Lui non voleva insegnare, non era questo che voleva: però lo faceva, e lo faceva con il suo esempio per come era” ha aggiunto.

La commozione dei tanti colleghi di Luca Giurato

Tanti i vip presenti alle esequie di Luca Giurato. “Tutte le mattine metteva una grande allegria e si lavorava in modo prezioso” ha ricordato Livia Azzariti, partner del giornalista a Unomattina in Rai. “Non si preoccupava delle sue gaffe”.

“Luca era una persona unica, generosa, affettuosa e corretta. Un vero amico” ha voluto osservare un’altra storica collega come Paola Saluzzi. “È stata una persona stupenda, ogni giorno della sua vita. Un signore” ha ricordato sottolineando le sue grandi doti di ironia.

“Quello di Luca era un mondo a colori” ha affermato invece la conduttrice Eleonora Daniele, all’esterno della Chiesa degli Artisti. “Oggi è un giorno di pianto per me”.

Parole simili a quelle di un’altra grande amica del giornalista. “Una giornata molto triste per me”, ha detto infatti Mara Venier all’ingresso in chiesa. La conduttrice è stata fra le prime personalità dello spettacolo a condividere il suo dolore per la morte di Luca Giurato, ricordando il suo ruolo chiave nel portarla a una svolta nella carriera.