Funerali Gianluca Vialli a Londra, due messe per l'ex calciatore a Cremona e Roma: le date delle celebrazioni

A distanza di alcuni giorni dalla notizia della tragica morte di Gianluca Vialli, da tempo malato, non si placa la commozione in Italia (e non solo). Nel nostro Paese sono in programma due messe per ricordare l’ex calciatore, mentre i funerali si terranno in forma privata a Londra.

La messa in ricordo di Gianluca Vialli a Cremona

Nella giornata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, alle ore 18,30, è in programma nella parrocchia Cristo Re di Cremona una messa di suffragio in ricordo di Gianluca Vialli.

In contemporanea, la “sua” Cremonese onorerà la memoria dell’ex calciatore durante la partita di Serie A contro il Verona, indossando una maglia commemorativa. L’annuncio del club sul sito internet ufficiale: “Lunedì 9 gennaio, Gianluca Vialli scenderà in campo con noi. Luca sarà presente nei nostri cuori e sulla nostra maglia: la sua maglia”. Nel messaggio si legge ancora: “Al ‘Bentegodi’ la Cremo affronterà l’Hellas Verona con una speciale maglia away con l’immagine di Vialli e la scritta ‘Ciao Luca’ presenti sulla manica sinistra. Nei giorni successivi le maglie commemorative indossate nell’occasione dai grigiorossi finiranno all’asta (le modalità saranno rese note prossimamente) e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro. Luca con noi per sempre”.

Mentre il nostro cuore ti ha già dedicato un grande ed eterno spazio, a Verona ti portiamo in campo con noi 🙏🏻 I grigiorossi giocheranno lunedì con una patch speciale in ricordo di #Vialli. Le maglie verranno messe all’asta e il ricavato andrà alla Fondazione Vialli e Mauro 🙏🏻 pic.twitter.com/bczR0CxWmj — U.S. Cremonese (@USCremonese) January 8, 2023

La messa per Gianluca Vialli a Roma

Su volontà della Figc, giovedì 12 gennaio 2023 è prevista un’altra messa per Gianluca Vialli a Roma, presso la Chiesa Santa Teresa di Gesù.

Alla messa prenderanno parte, tra gli altri, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Domenica 8 gennaio, sul sito della Figc è stata pubblicata una lettera scritta dal presidente federale Gravina a Gianluca Vialli.

Nel testo, in un passaggio, si legge: “Anche adesso, nel dolore profondo in cui ci siamo abbandonati per la notizia che non avremmo mai voluto ricevere, noi della famiglia Azzurra ci stringiamo in un grande abbraccio, fisico e virtuale, per provare a trovare conforto e cercare di alleviare la sofferenza del distacco da una persona così speciale”.

I funerali di Gianluca Vialli a Londra

I funerali di Gianluca Vialli non si terranno in Italia, ma saranno in forma privata a Londra, in Inghilterra. La data precisa ancora non è nota.