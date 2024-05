Funerale Angelo Onorato a Palermo, il discorso della moglie Francesca Donato: la Digos filma tutto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si è tenuto il funerale di Angelo Onorato, l’imprenditore trovato senza vita nella propria auto a Palermo lo scorso sabato. La funzione funebre è stata molto partecipata, oltre a famigliari e amici erano presenti anche gli investigatori che stanno indagando sulla morte di Onorato. Le piste seguite sono due: l’ipotesi di suicidio e quella di omicidio. La moglie di Onorato, Francesca Donato, ha tenuto un discorso nel quale ha dichiarato di volere verità e giustizia per il marito.

Funerale di Angelo Onorato

Nella cattedrale di Palermo si sono tenuti i funerali dell’imprenditore Angelo Onorato. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua auto lo scorso sabato. La bara è arrivata coperta di un mantello di rose rosse, mentre la moglie Francesca Donato e i due figli Carolina e Salvatore erano seduti in prima fila.

Fonte foto: ANSA La bara di Angelo Onorato nella cattedrale di Palermo

Accanto a loro la madre di Onorato, il fratello e la sorella, oltre agli altri famigliari e gli amici più intimi.

Il discorso di Francesca Donato

Francesca Donato è certa che il marito sia stato assassinato e nel suo discorso chiede che sia fatta giustizia, attraverso la ricerca della verità dietro i fatti di sabato scorso. “Vogliamo verità e giustizia per Angelo per poter superare questo grande dolore”, ha detto.

“Ne ho fatti tanti di discorsi. Questo è il più difficile anche perché non è più lui seduto davanti a me che mi guardava e mi sorrideva mentre li facevo. Ma questo discorso Angelo se lo merita tutto perché Angelo era tutto per me – ha proseguito l’eurodeputata, prendendo la parola alla fine della messa – Lui è stato un marito straordinario. Una persona che aveva dato tutto se stesso per la famiglia sempre ed è stata una persona che ha sparso amore, carità e bene ogni giorno verso chiunque poteva verso chiunque incontrava ed è per questo che la Cattedrale è piena. Perché tutti sanno cosa ha fatto Angelo nella sua vita”.

Il commento sulla Sicilia: c’è odio e amore

Donato ha aggiunto che Palermo è una città dove c’è tanto odio, ma anche tanto amore “e questo dobbiamo ricordarcelo sempre e fare in modo che l’amore trionfi su questo odio maledetto”. Oltre a pregare per il marito e per la sua famiglia, l’eurodeputata ha chiesto di pregare per la giustizia e per dare una speranza e un futuro alla città e a tutta la Sicilia.

Obbligato e sentito il ringraziamento alle forze dell’ordine e alla Procura che combattono tutti i giorni per la legalità e la giustizia. “Sarà per sempre la mia battaglia e dovrà essere la nostra battaglia per tutti noi e per Angelo”, ha concluso. La parola è passata alla sorella, che lo ricorda come un uomo gentile e buono e che non temeva la morte.

La presenza della Digos

La toccante cerimonia funebre è stata partecipata anche dagli investigatori. La Digos ha filmato l’intero funerale e proseguito, anche nell’occasione, le indagini sulla morte di Angelo Onorato. L’uomo infatti è stato trovato nella propria macchina con una fascetta intorno al collo e le ipotesi aperte sono due: suicidio e omicidio.

La prima ipotesi risulta senza senso per la famiglia, perché c’erano troppi progetti per il futuro. I punti oscuri sono ancora molti, ma non ci sono segni di violenza sul corpo del 55enne.