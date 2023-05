Fumogeno nella metropolitana di Napoli per festeggiare il gol: treno fermo per un'ora, a bordo panico e malori

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Panico e malori sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli: durante la partita contro la Salernitana qualcuno ha deciso di festeggiare il gol innescando un fumogeno all’interno del vagone.

Metro ferma a Napoli per un fumogeno

Il fatto è successo sabato 30 aprile. In pochi attimi il vagone è stato completamente invaso dal fumo.

Il treno è rimasto bloccato in galleria per circa un’ora e tanti viaggiatori, a causa del fumo e della puzza, hanno accusato malori. Lo stop della linea ha causato disagi a migliaia di utenti.

Un video pubblicato su Facebook da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra noto per le sue battaglie civiche contro degrado e malcostume, mostra le immagini degli eventi.

“Come ci hanno raccontato i presenti, qualche emerito idiota, al goal degli azzurri, ha ben pensato di accendere il fumogeno in treno al momento della partenza tra le fermate di Mergellina e Leopardi“, scrive Borrelli.

“Momenti di panico e di angoscia causati dalla totale follia di qualche imbecille. Questo non è tifo, questa non è un’esultanza. È solo completa idiozia incivile e strafottenza del prossimo“.

Borrelli si appella alle forze dell’ordine: “Abbiamo chiesto alle autorità di individuare al più presto il responsabile e di punirlo a dovere anche perché questo episodio ha causato una serie di ritardi successivi degli altri convogli causando enormi disagi ai cittadini che dovevano tornare a casa”.

Festa a Napoli per il terzo scudetto

Nonostante lo scudetto non sia ancora stato ufficialmente conquistato dagli azzurri del Napoli, i festeggiamenti in città sono già iniziati in grande stile.

Sabato 30 a partire dalle 14:00 diverse strade sono state chiuse alle auto per creare una maxi area pedonale.

Candeggina sui tifosi a Napoli

Durante i festeggiamenti si è registrato anche un altro evento sfuggito al controllo: nei vicoli del centro qualcuno ha impugnato una pompa e dal balcone di casa ha spruzzato acqua e candeggina sulla folla in festa.

Secondo le notizie circolate sui social pare che almeno una persona abbia avuto bisogno di recarsi in ospedale per sottoporsi ad accertamenti.

Le immagini diffuse su Instagram dalla pagina welcometofavelas_4k sono immediatamente diventate virali.