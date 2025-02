Fumogeni fuori dal carcere di Como, slogan a favore dei detenuti e poi la fuga: arrestato 34enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 34enne di Como è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver partecipato a una manifestazione non autorizzata fuori dal carcere della città. L’episodio, come spiegato dalla Polizia di Stato, è avvenuto ieri pomeriggio, quando un gruppo di persone incappucciate ha acceso fumogeni e urlato slogan a favore dei detenuti.

Intervento delle forze dell’ordine

Intorno alle 15.30, le volanti della Polizia di Stato, insieme agli agenti della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Frontiera e dell’Arma dei Carabinieri, sono intervenute per disperdere il gruppo. Alla vista delle pattuglie, i manifestanti si sono dispersi nelle strade adiacenti, tentando di fuggire a bordo di diverse autovetture.

Arresto e denunce

Nonostante il tentativo di fuga, le forze dell’ordine sono riuscite a fermare sei giovani, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, tra cui quattro comaschi e un senese, tutti con precedenti amministrativi. Il 34enne ha opposto resistenza fisica, spintonando gli agenti, ma è stato comunque arrestato e portato in Questura per l’identificazione e la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale e manifestazione non autorizzata.

Provvedimenti legali

Durante la permanenza in Questura, il 34enne ha continuato a opporre resistenza, portando il pm di turno a disporre il suo trattenimento nelle celle della Questura, fissando il processo per questa mattina alle 11.00. Inoltre, due ragazze residenti fuori dalla provincia di Como hanno ricevuto un foglio di via obbligatorio della durata di un anno, firmato dal Questore Marco Cali’.

Fonte foto: IPA