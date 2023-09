Fumo su Frecciarossa alla stazione Centrale di Milano, scatta l'allarme sul treno in arrivo da Brindisi

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Fumo e allarme nella stazione Centrale di Milano. I Vigili del fuoco sono intervenuti per gestire l’emergenza su un Frecciarossa proveniente da Brindisi, di quello che potrebbe essere stato causato da un principio di incendio. Per cause ancora in fase di accertamento una nuvola grigia si è improvvisamente sprigionata dal convoglio in arrivo intorno alle 18.30, propagandosi in tutto il binario e saturando l’aria circostante.

L’allarme

L’emergenza è scattata intorno alle 19, quando dalla carrozza numero 4 del Frecciarossa Brindisi-Milano ha cominciato a diffondersi del fumo. Immediato l’intervento di un Vigile del fuoco casualmente presente sul convoglio, raggiunto in pochi minuti da circa una ventina di colleghi.

Come riportato da ‘Repubblica’, al momento dell’allarme il convoglio arrivato al binario 19 era già vuoto, dato che i passeggeri avevano avuto tutto il tempo di scendere dal treno prima che si sviluppasse il fumo. Rispetto alle prime notizie rese note sull’incidente, dunque, non sarebbe stata necessaria alcuna evacuazione dei viaggiatori.

Fonte foto: ANSA Un Frecciarossa fermo alla stazione Centrale di Milano

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul luogo sono arrivate le squadre dei Vigili del fuoco di Milano insieme a due ambulanze del 118. Il personale sanitario è intervenuto a scopo precauzionale visto che nessuna persona è rimasta coinvolta né ha avuto bisogno di soccorso.

I Vigili del fuoco si sono assicurati che non ci fosse più nessun viaggiatore all’interno dei vagoni e hanno messo in sicurezza l’area. Dopo aver governato il fumo, i pompieri sono rimasti sul posto per i sopralluoghi necessari a stabilire le cause che hanno fatto sviluppare il fumo.