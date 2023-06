Fumo da un deposito della stazione di Acquasanta, fiamme tra i materiali: si indaga sulle cause del rogo

Alle 7 del mattino di lunedì 19 maggio i vigili del fuoco sono intervenuti presso la stazione dei treni di Acquasanta, per la segnalazione di un rogo scoppiato all’interno di un deposito in cui erano custoditi dei materiali. Gli operatori hanno prontamente spento l’incendio, ma sono in corso le indagini sulle cause.

Acquasanta, incendio alla stazione dei treni

Come riporta ‘Ansa’, l’incendio è stato segnalato alle 7 del mattino di lunedì 19 giugno.

Dal deposito della stazione di Genova Acquasanta fuorisciva del fumo a seguito delle fiamme che avevano coinvolto i materiali custoditi nel magazzino.

All'interno di un deposito della stazione di Genova Acquasanta è scoppiato un incendio, in fiamme i materiali custoditi

Fortunatamente l’episodio non ha coinvolto persone né ci sono notizie di feriti. I vigili del fuoco sono subito intervenuto per spegnere l’incendio, che è stato domato in pochi istanti.

Per qualche minuto il traffico ferroviario è stato sospeso per poi essere ripristinato in poco tempo. In queste ore il servizio non riporta variazioni.

Le indagini sulle cause

Come riporta ‘Genova Today’ sono in corso le indagini per determinare le cause dell’incendio e la stima dei danni.

‘Liguria Oggi’ riporta che il fumo era facilmente visibile dall’esterno, e per il momento non è dato sapere di quale genere ed entità fossero i materiali contenuti in uno dei tre depositi della stazione di Acquasanta.

L’incendio di Conegliano

L’episodio della mattina del 19 giugno ad Acquasanta è certamente di minore entità rispetto a quanto accaduto a Conegliano, in provincia di Treviso.

In quel contesto era stato evacuato un intero stabile di quattro piani a seguito di un incendio che aveva distrutto un appartamento e causato il crollo del tetto dell’edificio.

Fortunatamente l’incendio non aveva coinvolto i residenti, tra i quali non si erano registrati feriti né intossicati. Un episodio analogo ha avuoto luogo il 17 giugno a Concorezzo, nella provincia di Monza e Brianza, dove 12 famiglie sono state evacuate da uno stabile dopo che le fiamme hanno avvolto il tetto dell’edificio.

Nel marzo 2023 al Quadraro, a Roma, è andata in fiamme la carrozza di un treno a seguito di un guasto, con conseguenti disagi sul servizio di trasporto ferroviario.