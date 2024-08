Fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica: una delle donne colpite è morta dopo 8 giorni di agonia

Forse ti può interessare

Colpito da un fulmine in provincia di Bari: morto ragazzo di 17 anni, stava pascolando il gregge con il padre

In provincia di Bari, a Santeramo in Colle, un ragazzo di 17 anni è stato colpito da un fulmine. Il giovane si è rialzato, ma poco dopo è deceduto per arresto cardiocircolatorio