Fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica piena di turisti, coinvolti diversi bagnanti: c'è un ferito grave

Un fulmine si è abbattuto sulla spiaggia di Alba Adriatica piena di turisti. Coinvolti almeno tre bagnanti, uno di loro è ferito grave.

Fulmine sulla spiaggia ad Alba Adriatica: le prime informazioni

Come riportato dall’agenzia ANSA, il bagnante rimasto ferito in modo grave dalla caduta del fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica è stato soccorso in elicottero per essere trasferito all’ospedale di Teramo.

Il fatto è avvenuto attorno alle ore 12 di sabato 3 agosto sulla costa sud albense, tra le concessioni Piccolo chalet e Copacabana.

Il fulmine si è abbattuto verso mezzogiorno sulla costa di Alba Adriatica, tra le concessioni Piccolo chalet e Copacabana.

Fulmine sulla spiaggia ad Alba Adriatica: chi sono i feriti

Il Messaggero aggiunge ulteriori dettagli su quanto accaduto sulla spiaggia di Alba Adriatica: i villeggianti hanno udito un fortissimo boato e la scarica del fulmine.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per effettuare manovre di rianimazione. Tre donne sono rimaste ferite: due abruzzesi di 42 e 44 anni, e una turista francese di 65 anni.

La più grave è la villeggiante abruzzese 42enne, andata in arresto cardiaco: soccorsa in elicottero, è stata trasferita all’ospedale “Giuseppe” Mazzini di Teramo in condizioni gravi.

Fulmine sulla battigia e non in acqua

Sulla sabbia il fulmine ha scavato una specie di buca. Sul posto è intervenuta anche la polizia per le indagini.

Come riporta il quotidiano locale Il Centro, il fulmine si è scaricato sulla battigia e non in acqua, dove le conseguenze sarebbero potute essere probabilmente peggiori.