Fulmine colpisce una donna a Roma durante un violento temporale: ferita, portata in ospedale in codice rosso

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È stato il più violento temporale estivo dell’anno. Nel tardo pomeriggio di martedì 27 agosto una forte perturbazione proveniente da est – la stessa che ha colpito l’Abruzzo – si è abbattuta sulla città di Roma. Due ore di bombe d’acqua che hanno causato allagamenti e danni alle abitazioni. Il quartiere più colpito è stato quello di San Basilio, dove una donna è stata ferita da un fulmine.

Donna ferita da un fulmine a Roma

C’è un ferito a causa del forte temporale che ha interessato la città di Roma (e diverse città in centro Italia) nel pomeriggio di martedì 27 agosto.

In via Leibniz, nel quartiere di San Basilio, un fulmine è caduto a pochi centimetri dal piede di una donna che si trovava a passeggio con il proprio cane.

Fonte foto: ANSA Maltempo a Roma

Seppur il fulmine non l’abbia direttamente colpita, a causa del marciapiede bagnato, la scarica elettrica ha comunque preso la donna.

La vittima, un’italiana di 45 anni, è rimasta sempre cosciente ma si trova in stato confusionale.

Gli agenti della polizia e i soccorritori del 118 l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I della capitale, dove si trova in buone condizioni, ma sotto controllo per i necessari accertamenti.

Un altro fulmine colpisce una casa

Nelle stesse ore, un altro fulmine ha causato ingenti danni a Roma. In via Castellato, nella zona Lunghezza.

Il fulmine ha colpito una casa, intaccando presumibilmente il quadro elettrico. La corrente è andata via e nell’abitazione è scoppiato un incendio.

All’interno dell’appartamento al primo piano di una palazzina si trovava una coppia di anziani, che ha raccontato di aver sentito un boato poco prima il divampare delle fiamme.

Sul posto sono prontamente intervenuti polizia e vigili del fuoco. I coniugi sono riusciti a lasciare la casa per tempo e non si segnala nessun ferito.

I danni del temporale nella capitale

La perturbazione ha causa diversi disagi in tutta la città, in particolare nella zona est, dove si segnalano strade allagate e alberi caduti.

È stato richiesto l’intervento della protezione civile per rimuovere gli alberi caduti presso lo svincolo del Grande Raccordo Anulare sulla Tiburtina.

Si sono trasformate in fiumi, successivamente drenate e liberate dall’acqua, le strade di zona Rocca Cencia. Mentre sono stati gli automobilisti in autonomia a liberare la carreggiata dai numerosi rami caduti nella zona che da via Tiburtina Valeria si dirige verso Marco Simone.