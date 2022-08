Fulmine a Soverato, un uomo colpito in spiaggia e poi ricoverato: le sue condizioni di salute il giorno dopo

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

È stabile il 32enne che nella giornata dell’8 agosto è stato colpito da un fulmine a Soverato, in Calabria, mentre si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia.

Le condizioni dell’uomo, residente a Bergamo ma di origini calabresi, sono stazionarie. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Puglie Ciaccio di Catanzaro.

Dopo l’incidente è stato soccorso e stabilizzato dal personale del 118 intervenuto in spiaggia, per essere trasferito nel nosocomio e finire in coma farmacologico.

Quattro persone colpite da un fulmine in spiaggia in Calabria

Il 32enne si trovava lunedì scorso sulla spiaggia di Soverato insieme alla sua famiglia quando è arrivato un temporale con tuoni e fulmini.

Uno si è abbattuto sull’arenile, ancora affollato di bagnanti. Anche la moglie, il figlio piccolo e la suocera dell’uomo sono stati colpiti indirettamente dalla folgore.

Non hanno subito particolari lesioni, ma sono stati soccorsi in stato di shock per quanto avvenuto davanti ai loro occhi. Su cui sta indagando la Compagnia di Soverato per i dovuti accertamenti.

Fonte foto: ANSA Fulmine sopra una città.

Quali danni alla salute possono causare i fulmini e i lampi

Un fulmine può causare seri danni alla salute, in particolare se colpisce in forma diretta. Il corpo può anche essere colpito indirettamente dalla corrente di ritorno nel terreno.

La fulminazione diretta può anche provocare la morte. Soprattutto se l’elettricità raggiunge il cuore o passa attraverso i centri nervosi e respiratori.

Altri tipi di danni possono essere la pralini, amnesie e perdita di conoscenza anche prolungata. La bruciatura può causare ferite anche gravi, mentre il lampo e l’onda d’urto danni alla vista e all’udito.

Come evitare di essere colpiti da una saetta durante un temporale

Ci sono delle regole per evitare di essere colpiti dai fulmini. Le linee guida e le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità prevedono quanto segue.

Evitare di ripararsi sotto gli alberi , specie se sono isolati.

, specie se sono isolati. Tenersi lontani dai pali , come quelli dell’ombrellone in spiaggia o delle pensiline delle fermate degli autobus, e da oggetti appuntiti , come le canne da pesca o le mazze da golf.

, come quelli dell’ombrellone in spiaggia o delle pensiline delle fermate degli autobus, e da , come le canne da pesca o le mazze da golf. Tenersi lontani dai muri , che potrebbero crollare a causa dell’impatto.

, che potrebbero crollare a causa dell’impatto. Se impossibilitati a stare al chiuso , meglio stare in uno spazio aperto lontano da oggetti metallici e verticali, rimanendo accovacciati e non in piedi o sdraiati.

, meglio stare in uno spazio aperto lontano da oggetti metallici e verticali, rimanendo e non in piedi o sdraiati. Evitare di utilizzare il telefono cellulare all’aperto, specie se dotato di antenna. Anche quello fisso può trasportare la carica elettrica attraverso i fili.

cellulare all’aperto, specie se dotato di antenna. Anche quello fisso può trasportare la carica elettrica attraverso i fili. Mai fare il bagno in mare durante un temporale. Meglio evitare anche il bagno in casa o la doccia, dato che l’acqua è un buon conduttore di elettricità.

in mare durante un temporale. Meglio evitare anche il bagno in casa o la doccia, dato che l’acqua è un buon conduttore di elettricità. Staccare le spine di tutti gli elettrodomestici , che potrebbero bruciarsi.

, che potrebbero bruciarsi. La macchina è un posto sicuro, essendo una gabbia metallica che scarica la corrente sulle gomme (effetto gabbia di Faraday). Ma dentro l’abitacolo non bisogna toccare le parti metalliche o l’autoradio.

è un posto sicuro, essendo una gabbia metallica che scarica la corrente sulle gomme (effetto gabbia di Faraday). Ma dentro l’abitacolo non bisogna toccare le parti metalliche o l’autoradio. In barca meglio cercare di attraccare o allontanarsi dalla zona temporalesca. Meglio stare lontano dall’albero dell’imbarcazione e collegarlo con il mare, magari buttando l’ancora in mare dopo aver attorcigliato il cavo attorno al tronco, per far scaricare il fulmine in mare.

meglio cercare di attraccare o allontanarsi dalla zona temporalesca. Meglio stare lontano dall’albero dell’imbarcazione e collegarlo con il mare, magari buttando l’ancora in mare dopo aver attorcigliato il cavo attorno al tronco, per far scaricare il fulmine in mare. In campeggio è meglio stare fuori dalla tenda ed evitare di toccare i paletti metallici.

ed evitare di toccare i paletti metallici. Sono mezzi di trasporto sicuri l’aereo, che vola sopra le nubi temporalesche, il treno e la funivia.