Fujian, la Cina vara una mega portaerei hi-tech per sfidare gli Usa: come funziona il sistema a catapulta

La Marina cinese vuole diventare una grande potenza militare. Per questo motivo la Cina ha appena varato la portaerei Fujian, messa in acqua in un porto di Shanghai questa mattina, venerdì 17 giugno. Si tratta di un varo dal grande valore strategico e simbolico, perché la Fujian è la prima portaerei di tipo 003 a disposizione della Marina Militare di Pechino. Una nave all’altezza delle portaerei degli eserciti occidentali.

Una portaerei di ultima generazione

La Fujian è una portaerei di ultima generazione, dotata di tecnologie all’avanguardia sia per l’armamento che per il lancio degli aerei.

Quest’ultimo, nel dettaglio, è un sistema di lancio a catapulta, una differenza importante con le altre due portaerei cinesi che, invece, sono dotate di un sistema di lancio a trampolino.

Per la flotta cinese è la terza portaerei

La portaerei Fujian, varata in un porto di Shanghai, è la terza della flotta cinese. La prima è una nave sovietica riadattata mentre la seconda, costruita dai cinesi, ha comunque sistemi abbastanza datati.

Con la Fujian la Cina compie un salto di qualità negli armamenti e lancia un messaggio chiaro agli americani, in un momento in cui la tensione tra i due Paesi è molto elevata. Lo scontro dialettico su Taiwan, nelle scorse settimane, si è alzato di molto.

I cinesi hanno ribadito che, in caso di dichiarazione di indipendenza, sono pronti a iniziare una guerra.

Fonte foto: ANSA Il presidente cinese Xi Jinping

Sistema di lancio di ultima generazione

Oltre a essere dotata di un sistema di lancio a catapulta di tipo Emals, ovvero con l’impiego di un motore a induzione lineare e non un pistone a vapore, la nuova portaerei cinese presenta molte altre novità. In primis permette di trasportare molte più armi. Inoltre, grazie al sistema Emals che ricalca quello della Marina militare americana, la Fujian è in grado di lanciare una varietà maggiore di velivoli.

Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale

Negli ultimi mesi il fronte marittimo del Mar Cinese Meridionale è al centro delle mire cinesi e di altri Paesi. Lo dimostra, per esempio, la diatriba con l’Australia per l’affiancamento di un caccia cinese a un aereo australiano.

Ma la disputa, ormai, si è allargata fino all’Oceano Indiano, al Pacifico Meridionale e al Corno d’Africa. In quest’ottica la Fujian riveste un ruolo cruciale, anche se ora avrà bisogno di un periodo di prova e perfezionamento prima di entrare a pieno regime.