Fuga spericolata per le vie del centro di Catania, arrestato dopo inseguimento di 4 pattuglie della Polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella notte di San Valentino, quando il sospettato ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia nel centro cittadino.

Inseguimento rocambolesco

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inseguimento è iniziato quando l’uomo, alla guida di un’auto, ha cambiato direzione improvvisamente alla vista di una pattuglia, ignorando l’ordine di fermarsi. La fuga è partita da Via Acquicella a Catania e si è conclusa nei pressi di Piazza Lanza, dove il conducente ha imboccato una strada senza uscita.

Infrazioni e pericoli

Durante la fuga, l’uomo ha commesso numerose infrazioni al Codice della strada, tra cui sorpassi azzardati, attraversamenti di incroci con semaforo rosso e guida contromano, raggiungendo velocità di 120 km/h in pieno centro. L’inseguimento ha richiesto l’intervento di ulteriori 3 pattuglie per bloccare il fuggitivo, che ha messo in pericolo la sicurezza degli altri automobilisti.

Resistenza all’arresto

Una volta fermato, l’uomo ha tentato di ostacolare l’arresto, costringendo gli agenti a forzare lo sportello del veicolo per impedirgli di compiere altre manovre pericolose. Dopo l’identificazione, è stato sottoposto a test per il tasso alcolemico, risultati negativi, e condotto in ospedale per verifiche su eventuali sostanze stupefacenti.

Motivazioni e sanzioni

L’uomo ha dichiarato di essere fuggito perché privo di patente, mai conseguita, e perché l’auto apparteneva a un amico. Al trasgressore sono state contestate svariate infrazioni per alcune centinaia di euro, mentre il proprietario dell’auto dovrà pagare una sanzione per aver affidato il veicolo a una persona senza patente.

Fonte foto: IPA