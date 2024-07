Fuga di gas a Pavia, circolazione in tilt: treni bloccati, strade chiuse e abitanti evacuati

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una fuga di gas a Pavia, nelle vicinanze dei binari, ha bloccato la circolazione in città e quella dei treni sulla linea Milano-Genova. Tante le cancellazioni e i ritardi sulla tratta che hanno creato grossi disagi a quanti si erano messi in viaggio in una giornata da bollino rosso per i trasporti.

Fuga di gas a Pavia: circolazione nel caos

La fuoriuscita di gas a cielo aperto si è verificata domenica 28 luglio in viale della Repubblica, a Pavia, nella zona ferroviaria. Sono state chiuse le strade nel raggio di 300 m e la circolazione ha subito grossi rallentamenti fin dalle 11 e 40.

Sono state inoltre evacuati gli abitanti in zona: si tratta di circa 20 famiglie che vivono nelle case popolari vicinanti.

Fonte foto: ANSA I passeggeri in attesa dei treni in ritardo

Cos’è successo: perché sono stati bloccati i treni

La perdita di gas sarebbe stata causata da lavori per la stesura della fibra ottica che hanno lesionato una tubatura del gas a bassa pressione, riporta Ansa.

Per riparare il danno, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e i tecnici di Asm.

Le operazioni non paiono semplici: per completare i lavori di riparazione sono state necessarie alcune ore. La circolazione è ripresa gradualmente dalle 17:55.

Le soluzioni alternative: come muoversi da e per Pavia

La circolazione in città – e per uscirne – è andata in tilt. L’area bloccata al traffico ha finito per coinvolgere viale Brambilla e tratti delle tangenziali pavesi.

Complessa soprattutto la situazione riguardante la circolazione dei treni: tante le cancellazioni che hanno interessato treni a lunga percorrenza ma anche convogli della linea S13 del passante ferroviario, regionali e intercity. I ritardi sono arrivati anche oltre i cento minuti, un grosso disagio per i viaggiatori in una giornata di grandi spostamenti.

Sono stati implementati autobus sostitutivi tra Milano e Genova, è stata anticipata a Voghera l’ultima fermata di alcuni intercity che attraversano la Lombardia ed è stato creato un percorso alternativo per altri, che non prevedesse il passaggio per Pavia.