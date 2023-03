Fuga di gas a Barletta da una tubatura in strada: traffico bloccato, l'intervento dei vigili del fuoco

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una fuga di gas ha fatto scattare l’allarme a Barletta, più precisamente in via Canne.

Cosa è successo a Barletta

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, alcuni operai stavano eseguendo lavori sulla strada e accidentalmente hanno rotto una tubatura del gas. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la situazione.

A causa della fuga di gas si è deciso di evacuare gli edifici vicini in un raggio di 200 metri.

Fonte foto: Tuttocittà.it La fuga di gas si è verificata nella tarda mattinata di lunedì 6 marzo in via Canne a Barletta, in Puglia.

Fuga di gas a Barletta: l’intervento

Come riferito dal sito locale ‘Barlettaviva’, la fuoriuscita di gas è controllata attraverso dei getti d’acqua. Il traffico è in tilt per consentire le operazioni di ripristino.

‘Barlettanews24’ aggiunge ulteriori dettagli sulla vicenda: i vigili del fuoco sono intervenuti per abbattere la nube di gas con gli idranti in attesa che la ditta del gas riesca a interrompere l’erogazione. I vigili del fuoco stanno anche controllando con strumenti ad hoc le concentrazioni del gas nell’area interessata.

Le testimonianze dei cittadini di Barletta

‘Amica 9 Tv’, che ha riferito che anche il sindaco di Barletta Cosimo Cannito è intervenuto sul posto, riporta alcune testimonianze su quanto accaduto a Barletta nella mattinata di lunedì 6 marzo. Un uomo ha raccontato: “Mentre stavano martellando per fare una rete idrica, l’escavatore ha bucato la condotta del gas. Ora stanno cercando di chiudere, stanno evacuando tutta la zona perché il rischio è altissimo”.

Un altro uomo ha detto: “Hanno chiuso già 3 valvole ma purtroppo il flusso è sempre uguale. I pompieri stanno gettando l’acqua, speriamo che si riesca a chiudere tutto”.

La testimonianza di una residente: “Non possiamo rientrare in casa. Eravamo fuori casa e hanno fatto evacuare”.