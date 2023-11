Frontale tra auto e camion vicino a Modena sulla statale Nuova Estense, nel comune di Serramazzoni: 3 vittime

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico incidente vicino Modena. Un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente sulla statale 12 Nuova Estense, nel territorio del comune di Serramazzoni. 3 persone sono morte nell’incidente, due sono anziani.

La dinamica dell’incidente di Modena

Attorno alle 14 di mercoledì 29 novembre un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente sulla la statale 12 Nuova Estense, a pochi chilometri da Modena, nel territorio del comune di Serramazzoni.

Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale ‘Modena Today’, l’incidente sarebbe avvenuto all’imbocco di valle del viadotto di Malandrone, in corrispondenza di una curva.

La zona del comune di Serramazzoni, a sud di Modena, dove si è verificato lo scontro frontale

L’impatto è stato molto violento e l’automobile è stata quasi completamente distrutta. Nello schianto sono morte tre persone, due delle quali già identificate. Si tratta di una donna di 83 anni e di un uomo di 73.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente dei Modena sono arrivati i soccorsi, con diverse ambulanze, un’automedica e i mezzi dei vigili del fuoco per estrarre le persone rimaste intrappolate nelle lamiere della macchina distrutta.

I pompieri hanno richiesto anche l’arrivo di un’autogru, in modo da poter disincastrare l’auto. Nello schianto la vettura era andata a sbattere contro il guardrail, rimanendo bloccata. Soltanto l’intervento del mezzo pesante è riuscito a spostarla.

I sanitari non hanno però potuto fare nulla per le vittime dello scontro. È stato anche richiesto l’intervento dell’elicottero, che però non è bastato a salvare i passeggeri della macchina. La persona ancora non identificata era alla guida dell’auto.

I problemi al traffico

Dopo l’incidente, la situazione sulla Nuova Estense era tale che i carabinieri, intervenuti sul posto per costatare cosa fosse accaduto e accertarsi della dinamica, hanno dovuto chiuderne un tratto per permettere ai soccorsi di agire.

Questo ha però causato diversi chilometri di coda in corrispondenza con il tratto vietato al traffico. Questo è accaduto sia sul tratto immediatamente precedente della statale, sia nel comune di Serramazzoni dove buona parte delle vetture in arrivo è stata deviata.

Dopo alcune ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a spostare quello che rimaneva dell’auto coinvolta nello schianto, permettendo quindi alla circolazione di tornare regolare.