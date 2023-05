Frontale in via Pomposa a Ferrara, un morto nello scontro tra un'auto e un furgone dopo il ponte Bigoni

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Violento incidente a Ferrara. Un anziano è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un furgone, in un frontale che non gli ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto in via Pomposa, poco dopo il ponte Bigoni. Feriti, ma non in pericolo di vita, gli occupanti dell’altro mezzo coinvolto.

La dinamica dell’incidente di Ferrara

Nella mattinata di oggi mercoledì 3 maggio, un’auto e un furgone si sono scontrati in un incidente frontale in via Pomposa a Ferrara, circa tre chilometri dopo il ponte Bigoni.

Lo riporta il sito del quotidiano ‘Il Resto del Carlino’, nella sezione locale dedicata alla città estense. I due mezzi coinvolti sarebbero una Mercedes Classe A e un furgone di medie dimensioni.

Stando alle prime ricostruzioni, l’auto, che stava procedendo proprio in direzione di Ferrara, avrebbe sbandato invadendo, all’improvviso e senza apparente motivo, la corsia opposta.

Fonte foto: Tuttocittà

Il furgone che sopraggiungeva avrebbe quindi tentato una brusca frenata con il fine di evitare l’impatto, ma sarebbe stato tutto inutile.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente accorsi i soccorsi. I sanitari del 118 hanno immediatamente soccorso gli occupanti del furgone, di 45 e 43 anni rispettivamente, e l’anziano alla guida della Mercedes, di 74 anni.

In breve tempo sono arrivati anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i due mezzi rimasti coinvolti nell’incidente e gravemente danneggiati.

Infine, i rilievi di rito per accertarsi della dinamica sono stati svolti dalla polizia locale. Le carcasse dell’auto e del furgone occupavano l’intera carreggiata, ragion per cui il traffico è stato interrotto nel tratto di via Pomposa interessato, con inevitabili rallentamenti e disagi che sono proseguiti per diverse ore.

Le condizioni delle persone coinvolte

Nell’incidente frontale di via Pomposa è rimasto ucciso il conducente della Mercedes che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe causato l’incidente invadendo l’opposta corsia di marcia.

Si tratterebbe di un anziano di 74 anni, per il quale gli immediati soccorsi dei sanitari del 118 sono stati inutili.

Feriti in modo leggero anche i due occupanti del furgone coinvolto nell’incidente. Sono stati trasportati entrambi all’ospedale di Cona per ricevere le prime cure e gli accertamenti del caso.