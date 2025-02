Frode fiscale da 30 milioni, 17 arresti e sequestri tra Siena, Firenze e Modena: come funzionava la truffa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’operazione congiunta tra la Squadra mobile di Siena e la Guardia di finanza di Firenze e Modena ha portato all’esecuzione di 17 misure cautelari e al sequestro di beni per circa 30 milioni di euro. Il gruppo criminale è accusato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebite compensazioni, riciclaggio e associazione per delinquere.

Dettagli dell’operazione

Come riporta il sito della Polizia di Stato. le indagini, condotte attraverso controlli fiscali e informazioni ottenute da intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso di smascherare un complesso sistema di frode. Questo sistema si basava su metodi come le indebite compensazioni per estinguere debiti tributari, cessioni di crediti fiscali inesistenti e l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni economiche inesistenti, tutte riconducibili all’associazione criminale.

Provvedimenti adottati

Tra i 17 indagati, 6 sono stati condotti in carcere, uno agli arresti domiciliari, mentre per gli altri 10 sono state emesse interdizioni con divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese.

Collaborazione tra forze dell’ordine

La collaborazione tra la Squadra mobile di Siena e i militari della Guardia di finanza di Firenze e Modena è stata fondamentale per il successo dell’operazione, dimostrando l’importanza di un lavoro sinergico tra diverse forze dell’ordine.

Fonte foto: IPA