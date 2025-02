Friedrich Merz prossimo cancelliere della Germania, chi è il leader della Cdu che ha vinto le elezioni

Sarà Friedrich Merz il futuro cancelliere tedesco, se riuscirà a formare un governo. Gli exit poll sulle elezioni in Germania danno la vittoria con circa il 29% dei voti ai cristiano-democratici della Cdu/Csu, guidati dal 69enne ex avvocato e conservatore, per anni all’ombra della storica rivale di partito Angela Merkel.

La Cdu vince le elezioni in Germania

“Noi, Cdu e Csu, l’Unione, abbiamo vinto queste elezioni” ha annunciato esultante dopo la diffusione dei primi exit poll sulle elezioni in Germania.

In una serata definita “storica” alla Konrad Adenauer Haus, sede del partito a Berlino, Merz ha messo subito le cose in chiaro rivolgendosi agli avversari politici: “Abbiamo affrontato una dura campagna elettorale, sulla politica economica come sull’immigrazione. La cosa principale è creare un governo stabile il più rapidamente possibile. Il mondo là fuori non ci sta aspettando. Ora dobbiamo essere capaci di agire rapidamente. Il mondo deve percepire che la Germania viene governata di nuovo in modo affidabile”.

Friedrich Merz durante il discorso della vittoria

I risultati del voto

Capace di riportare la Cdu alla vittoria, il 69enne conservatore dovrà trovare una delicata sintesi per riuscire a formare un governo.

L’Afd è risultato il secondo partito intorno al 19%, incasso un voto su cinque, ma Merz ha garantito in campagna elettorale di non avere intenzione di allearsi con il partito dell’ultradestra.

Il crollo al 16% della Spd del cancelliere uscente Olaf Scholz, che ha riconosciuto l'”amara sconfitta”, ha reso ancora più complicato trovare una quadra per il nuovo esecutivo e i Liberali di Fdp, in bilico sulla soglia di sbarramento del 5%, rischiano di essere l’ago della bilancia.

Chi è Friedrich Merz

Friedrich Merz torna alla ribalta dopo anni ai margini della Cdu a guida di Angela Merkel. Con una lunga carriera politica alle spalle, iniziata nei giovani democristiani nella Junge Unione e come europarlamentare dal 1989 al 1994, l’avvocato entrò presto in Parlamento, diventando capogruppo della Cdu dal 2000 al 2002.

Dopo aver perso il confronto con Angela Merkel, Merz ha lasciato la politica tornando a esercitare a tempo pieno la professione di avvocato d’affari negli Usa, dove ha vissuto per diverso tempo, scalando i vertici del colosso di gestione investimenti Blackrock e diventando presidente dell’organizzazione Atlantik Bruecke.

Con l’uscita di scena della storica rivale, il 69enne conservatore è andato alla conquista della Cdu, di cui è diventato presidente tornando nel Bundestag nel 2021, nonostante le due sconfitte contro i contendenti Annegret Kramp-Karrenbauer e contro Armin Laschet.

Alto quasi due metri, cattolico, sposato con tre figli, Merz ha vinto la corsa alla cancelleria promettendo una stretta sui migranti, ma lontano dalle posizioni dell’Afd, il rilancio dell’industria tedesca e della centralità in Europa del governo tedesco.