Frecce Tricolori su Campobasso e Bari per il centenario dell'Aeronautica: il calendario dei sorvoli

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori ha dipinto di verde, bianco e rosso i cieli di Campobasso e di Bari tenendo come sempre col naso all’insù tanti cittadini nel pomeriggio di venerdì 25 agosto. L’occasione è il centesimo anniversario dell’Aeronautica militare che la pattuglia acrobatica sta celebrando con sorvoli su tante città italiane con un fitto calendario di date andato avanti da tutta l’estate.

Frecce Tricolori su Campobasso e Bari

Le Frecce Tricolori sono tornate a volare sul capoluogo molisano a tre anni di distanza dall’ultimo sorvolo effettuato nel luglio 2020, durante la pandemia. In quella occasione gli aerei della pattuglia acrobatica avevano sfrecciato sulle città italiane in segno di solidarietà con la popolazione alla prese con il lockdown. Stavolta la tappa di Campobasso rientra nel tour che sta toccando tutti i capoluoghi italiani per festeggiare il centenario dell’Aeronautica.

Nella stessa giornata di venerdì 25 agosto la pattuglia acrobatica ha effettuato un passaggio anche su Bari, dove ritornerà per un’esibizione sul comune di Giovinazzo domenica 27 agosto.

Il calendario

Di seguito il calendario dei prossimi eventi delle Frecce Tricolori fino a fine settembre, tra le manifestazioni aeree organizzate dall’Aeroclub d’Italia e i sorvoli:

​27 agosto – Giovinazzo (BA): ​​Esibizione (Evento: MAF AeCI)​

1 settembre – Venezia: Sorvolo (Evento: “AM ringrazia l’Italia”)​

2 settembre – Jesolo (VE): Esibizione (Evento: MAF AeCI)​

3 settembre –Monza: Sorvolo (Evento: Gran Premio “Formula 1”)

​10 settembre – Desenzano del Garda (BS): Esibizione (Evento: MAF AeCI)

11 settembre – Milano: Sorvolo (Evento: “AM ringrazia l’Italia”)​

16 settembre – Aeroporto Vercelli “C. Del Prete”: Esibizione (Evento: MAF AeCI)

17 settembre – Aeroporto Torino “Aeritalia: Esibizione (Evento: MAF AeCI e “AM ringrazia l’Italia”)​

18 settembre – Aosta: Sorvolo (Evento: “AM ringrazia l’Italia”)​

​21 settembre – Taranto, Scuola Volontari AM: Sorvolo (Evento: Giuramento Volontari AM)

24 settembre – Aeroporto Trento “G. Caproni”: Esibizione (Evento: MAF AeCI e “AM ringrazia l’Italia”)​

25 settembre – Bolzano: Sorvolo (Evento: “AM ringrazia l’Italia”)​

28 settembre – Roma – Guidonia: Sorvolo (Evento: Inaugurazione “Ryder Cup”)