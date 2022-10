Fratellini di 5 mesi e 2 anni uccisi dai pitbull in casa, grave la mamma: cosa è successo

Un bambino di 5 mesi e sua sorella di 2 anni sono stati sbranati a morte dai due pitbull di famiglia. Le vittime sono Hollace Dean Bennard, di 5 mesi, e Lilly Jane Bennard, di 2 anni. L’episodio è avvenuto a Millington, nella contea di Shelby, nel Tennessee, vicino a Memphis, nella giornata di mercoledì 5 ottobre.

Cosa è successo

Come riportato dal ‘Daily Mail’, i due bambini sono stati dichiarati morti sulla scena dopo essere stati attaccati dai cani. La loro mamma, Kirstie Jane Bennard, 30 anni, di Millington, è rimasta gravemente ferita nel tentativo di salvare i figli. La donna è stata trasportata al Regional One Health in “condizioni critiche”. Colby, marito della donna e padre dei due bambini (unici figli della coppia), è rimasto illeso.

Non sono ancora emersi ulteriori dettagli sulla tragedia e non si conosce, al momento, cosa posso aver scatenato l’attacco da parte dei due cani. I pit bull sono stati portati via dal dipartimento locale di controllo degli animali. Nella giornata di giovedì l’ufficio dello sceriffo della contea di Shelby ha confermato al ‘Daily Mail’ che i pitbull erano ancora in possesso del dipartimento di controllo degli animali. Non si sa, a oggi, quale destino avranno.

I fatti sono avvenuti a Millington, vicino a Memphis, nella contea di Shelby, nel Tennessee.

Nessun commento da parte del padre dei bambini

Il ‘Daily Mail’ ha tentato di contattare il papà dei bambini per un commento sulla vicenda, ma suo padre Michael ha rifiutato di parlare quando è stato contattato telefonicamente.

Otto anni fa, Colby aveva condiviso una foto di due pitbull su ‘Facebook’ definendo gli animali “leoni domestici” mentre chiacchierava con Kirstie. Non è chiaro, però, se quelli del post siano gli stessi cani responsabili dell’attacco di mercoledì.

Il messaggio dell’amica

Kelsey Gallini, migliore amica di Kirstie Jane Bennard, ha pubblicato un post su ‘Facebook’ dopo quanto accaduto chiedendo di “pregare” per la sua amica.