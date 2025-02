Frankie hi-nrg "sfotte" Simone Cristicchi: il dissing in Rai dopo il duetto a Sanremo e sul palco del Pd

“Tra amici ci si può anche sfottere, sai?”. Frankie hi-nrg ha sgonfiato immediatamente i pettegolezzi dopo il dissing a Simone Cristicchi a Splendida cornice, trasmissione di Rai 3 condotta da Geppi Cucciari. Il rapper, che in passato aveva avuto come ospite proprio il cantautore nella serata dei duetti, ha riscritto la hit Vorrei cantare come Biagio Antonacci dopo le polemiche sull’artista arrivato 5° classificato all’ultimo Sanremo. Sui social in tanti hanno chiesto spiegazioni dopo quanto successo in tv.

Il dissing di Frankie hi-nrg contro Simone Cristicchi: il testo della canzone

Frankie hi-nrg ha cantato sopra la base di Vorrei cantare come Biagio Antonacci, primo grande successo di Simone Cristicchi, riscrivendo le parole e lanciando qualche stoccata al cantautore sulla canzone portata in gara a Sanremo 2025, ossia Quando sarai piccola.

Qui il video della performance, seguito dal testo del dissing (termine che arriva dalla cultura hip-pop, usato per descrivere lo scontro tra un cantante e un altro attraverso il testo di una canzone):

Ecco il testo del brano riscritto da Frankie hi-nrg:

Vorrei cantare come Simone Cristicchi

Vorrei crear come Simone Cristicchi

Santificare nuovi eroi

Gli occhiali spessi e poi

I brani intensi da Simone Cristicchi Vorrei vestir come Simone Cristicchi

Avere il pathos di Simone Cristicchi

Un giorno riempirò gli stadi

Estraendo dagli armadi

I completi di Simone Cristicchi Sì, io sono un rapper presentabile

Sono sempre stato abile

A gestire testi pure un po’ impegnati

Di limiti ne ho e li riconosco

Ero marionetta rossa persa in certe ideologie risibili Crediti, mi dicono, crediti, ce la fai

Tu sentiti stoca**o che a Sanremo un giorno tornerai

Fidati, mi dicono, fidati, riuscirai

Ma quando chiamo il Premio Tenco mi parcheggiano in stand-by Allora mi son detto che qualcosa è da cambiare

Occorre proprio una ballata piena di sociale

Magari un pezzo che descriva bene un pazzo

E molto educativo, come quel ragazzo Vorrei cantare come Simone Cristicchi

La pacatezza come Simone Cristicchi

Un giorno riempirò gli stadi

Estraendo dagli armadi

L’eleganza di Simone Cristicchi Pensavo che la musica leggera

Attira bene il cash

Basta il Pin e già pigio la tastiera

Mentre a me mi trovi in giro sotto un treno

Sperando di balzare quanto prima in cima al Predellino La direzione l’ho capita, ho compreso qual è la mia vita

Ci vuole un tema un po’ impegnato, qualche allegoria

Cantata con destrezza, e con molta fierezza

Così dopo la critica, conquisterò d’incanto la giuria Vorrei cantare come Simone Cristicchi

Vorrei crear come Simone Cristicchi

Santificare nuovi eroi

Gli occhiali spessi e poi

Lo sguardo intenso di Simone Cristicchi Vorrei le mani di Simone Cristicchi

E benedire da Simone Cristicchi

Un giorno riempirò gli stadi, arrivandoci per gradi

Trasformandomi in Simone Cristicchi Sono pronto a lavorare come un mulo, sì

Però anche tu, però anche tu

Ho già scritto qualche verso paraculo, sì

Spero che tu

Poi il rapper passa a citare un’altra hit di Cristicchi, Ti regalerò una rosa, con cui vinse il Festival di Sanremo 2007:

Mi regalerai una prosa

Una prosa intensa che non veda solo rosa

Una prosa intensa senza amore se non c’è dolore

Quindi si torna al tema principale, con il ritornello:

Purtroppo io non son Simone Cristicchi

Ma sogno il pathos di Simone Cristicchi

Un giorno riempirò gli stadi

Estraendo dagli armadi

I completi di Simone Cristicchi Vorrei cantare come Simone Cristicchi

Avere la faccia di Simone Cristicchi

Allora datemi una sedia

Che vi canto una tragedia

La reazione di Geppi Cucciari

Dopo la performance, Geppi Cucciari ha ringraziato Frankie hi-nrg e, riferendosi alle eventuali rimostranze legali da parte di Cristicchi, gli ha chiesto: “Frankie, progetti per il futuro? A parte cercarti un buon avvocato…”.

Dal duetto a Sanremo al palco del Pd

Tanti utenti si sono chiesti cosa sia successo, perché Frankie ni-nrg abbia scelto come bersaglio proprio Simone Cristicchi.

I due, come sottolineato dallo stesso rapper su Rai 3, avevano cantato insieme nel Sanremo 2008: “Era stato mio ospite nella serata dei duetti, avevamo cantato la mia canzone, Rivoluzione, insieme. Poi nel DopoFestival avevamo preso per il c*** Tricarico, insieme”.

Fonte foto: ANSA Simone Cristicchi e Frankie hi-nrg a Sanremo 2008

Tra l’altro in quell’ospitata al DopoFestival Frankie hi-nrg aveva attaccato Federico Zampaglione dei Tiromancino, in gara con Il rubacuori, accusandolo di aver portato una canzone “che parla dei licenziamenti messi in atto da una casa discografica e poi ha fatto marcia indietro”, scatenando la risposta – piccata – del collega.

Il rapporto tra Frankie hi-nrg e Cristicchi era comunque molto saldo: nel 2010, a Sanremo, il cantautore aveva scritto il brano Meno male proprio con il rapper (la canzone, arrivata in finale, fu la più votata dall’orchestra nella serata di chiusura).

Nello stesso anno, i due si erano esibiti insieme anche sul palco del Pd, come dimostra questo video:

La spiegazione di Frankie hi-nrg

Sui social, rispondendo al commento di un utente, ha spiegato che non ha litigato con Simone Cristicchi, scrivendo che:

“Ma va! Tra amici ci si può anche sfottere, sai?”