Frane a Genova per il maltempo in Liguria con 80 famiglie isolate a Struppa: fango e pietre invadono le strade

Notte di maltempo a Genova, dove in via Trossarelli è franata una parete sulla strada. Sul posto Vigili del Fuoco e agenti di Polizia hanno mezzo in sicurezza la via, bloccato la circolazione e deviato la mobilità altrove. Il maltempo in Liguria ha provocato la caduta di diversi alberi, allagato cantine e sottopassaggi. Quasi nessuna zona è stata risparmiata dalle piogge abbondanti, che hanno colpito anche Tigullio e Golfo Paradiso.

Notte di pioggia

Il maltempo si è abbattuto sulla Liguria con forti piogge e venti a elevata velocità. Nella nottata si sono verificati una serie di incidenti consequenziali al maltempo e le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnata su molteplici segnalazioni.

A Bussana a Mare, a Sanremo, si è allagato il sottopasso e un’auto è rimasta bloccata; ancora a Bordighera si è allagata la strada Aurelia. Diverse inoltre le frane: due piccole ad altezza Aregai, dove la pioggia abbondante ha causato anche allagamenti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Grave frana in via Trossarelli, dove una parete ha ceduto sulla strada

La frana

La frana più grave è stata registrata in via Trossarelli a Struppa, dove fango e pietre hanno invaso la strada. Questa è stata bloccata all’altezza della chiesa e dalle 5:00 del mattino risulta chiusa per agevolare i lavori di liberazione dei Vigili del Fuoco.

La polizia locale, insieme alla Protezione civile hanno indagato alla ricerca di feriti, ma nessun disperso è stato segnalato. Sono però rimaste isolate delle famiglie. L’attenzione resta alta, mentre le autorità meteorologiche hanno lanciato l’allerta gialla per temporali su tutta Liguria, che terminerà solo nella serata.

Famiglie isolate

In seguito alla frana in via Trossarelli, a Struppa (Genova), risultano isolate almeno 80 famiglie. A crollare sulla strada è stata la parete del muro di contenimento del campo sportivo nei pressi della chiesa di San Cosimo.

Il passaggio pedonale è garantito e si può accedere alla zona grazie alle stradine circostanti. Diverso invece per le famiglie isolate, per le quali sono a lavoro sul posto escavatori e diverse squadre dei Vigili del Fuoco.