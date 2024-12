François Bayrou premier in Francia dopo la crisi di governo? Chi è il politico invitato a pranzo da Macron

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In Francia circola con forza il nome del leader centrista del MoDem, François Bayrou, fra la rosa dei papabili per la successione al premier dimissionario Barnier. Bayrou, stretto alleato del presidente della repubblica francese Emmanuel Macron, è stato avvistato all’Eliseo attorno all’ora di pranzo. Mentre si attende il discorso alla nazione di Macron, trapelano indiscrezioni: l’inquilino dell’Eliseo intenderebbe nuovamente riversare la responsabilità della caduta del governo Barnier sugli estremisti Le Pen e Mélenchon.

Pomeriggio di consultazioni per Macron

Secondo quanto scrive Le Parisien, nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre, Macron avrebbe dato vita a una serie di consultazioni. Bayrou sarebbe stato incontrato dopo la presidente dell’Assemblea nazionale Yaël Braun-Pivet e prima del presidente del Senato Gérard Larcher, di estrazione repubblicana.

Chi è François Bayrou

Il 73enne François Bayrou è il leader del Movimento Democratico, nonché sindaco di Pau, cittadina di quasi 80.000 abitanti non lontana dal confine con la Spagna. È sposato e ha sei figli.

Fonte foto: ANSA

Brigitte Macron e François Bayrou

Bayrou, politico di lungo corso, piace a Macron perché è l’esatto contrario di un estremista ideologizzato: è un moderato pragmatico che cerca la mediazione, essendo capace di intrecciare relazioni con tutti, anche con Marine Le Pen.

Bayrou è uno dei consiglieri più ascoltati da Macron. Il suo nome è stato citato in occasione di ogni turbolenza politica come un papabile primo ministro.

Il presidente francese, nonostante alcune passate divergenze, ha da sempre trovato in Bayrou un interlocutore e un punto di riferimento. Se la sua candidatura dovesse essere confermata, rappresenterebbe un segnale di apertura al dialogo con Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, pilastri, rispettivamente, dell’estrema destra (Rn) e dell’estrema sinistra (Lfi).

François Bayrou è nato il 25 maggio 1951 a Bordères da una famiglia di agricoltori. Seguendo la passione per le lettere classiche, iniziò la sua carriera come insegnante a Bordeaux.

Dopo la morte del padre nel 1974, aiutò la madre a mantenere l’azienda a conduzione familiare. Il primo incarico politico fu quello di consigliere generale dei Pyrénées-Atlantiques.

Divenne in seguito deputato dell’Udf (Unione per la Democrazia Francese) e poi presidente del Consiglio generale dei Pyrénées-Atlantiques.

Il primo incarico di prestigio nazionale fu la nomina a ministro dell’Istruzione dal 1995 al 1997. Poi assunse la guida del partito e nel 1999 divenne europarlamentare.

In tre occasioni si presentò alle elezioni presidenziali: nel 2002, nel 2007 e nel 2012. Nel 2007 ha fondato il Movimento Democratico.

Nel 2017 Macron lo nominò ministro della Giustizia, carica ricoperta per appena un mese. Nel 2023 è stato insignito della Légion d’honneur all’Eliseo.

La sfida di François Bayrou

Bayrou è attualmente il candidato più gettonato per la poltrona di premier francese. Se la sua nomina dovesse concretizzarsi, il centrista di ferro sarebbe chiamato a compiere il miracolo: dialogare con le frange estreme del parlamento per costruire una maggioranza di coalizione.

Dopo le elezioni di luglio, Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon sono entrambi usciti vincitori ottenendo risultati record, ma senza comunque i numeri per governare. La coppia di estremisti riesce a tenere in pugno un parlamento fragile. Toccherà a Bayrou (o a chi per lui) trovare la quadra.