Franco Terlizzi in manette, il figlio Michael rompe il silenzio: cosa pensa dell'arresto del padre

Nelle scorse ore, in una maxi operazione contro la ‘ndrangheta a Milano, sono finite in manette 13 persone. Tra queste anche Franco Terlizzi, ex pugile, pr della discoteca Hollywood ed ex concorrente del reality show L’Isola dei Famosi (al programma ha preso parte nel 2018). Terlizzi, secondo gli inquirenti che hanno lavorato al caso, sarebbe uno dei prestanome di Davide Flachi, figlio di Pepè il boss della Comasina morto a gennaio.

L’operazione che ha colpito la cosca avrebbe portato al sequestro di due attività e di alcuni mitragliatori da guerra. Le indagini sono venute a capo di un giro di soldi che hanno condotto a una carrozzeria e a un negozio di articoli sportivi nel Milanese, intestati a terze persone.

Franco Terlizzi difeso dal figlio Michael

Terlizzi è attualmente in stato di fermo. L’arresto ha fatto parecchio ‘rumore’ per via della popolarità acquisita in tv dall’ex pugile. Anche suo figlio Michael è apparso diverse volte sul piccolo schermo, venendo ospitato nei salotti di Barbara d’Urso e partecipando a Temptation Island e al Grande Fratello.

Fonte foto: INSTAGRAM

Il giovane, raggiunto dal settimanale Novella 2000, ha difeso il padre, sostenendo che le accuse nei suoi confronti sono infondate.

“Tutto ciò per cui mio padre è accusato non sta veramente né in cielo né in terra”, ha dichiarato Michael alla testata diretta da Roberto Alessi. Il ragazzo ha aggiunto che papà Franco aveva sì delle “frequentazioni” ma tali conoscenze, secondo la sua versione, non lo avrebbero portato a commettere dei reati.

“Il mio avvocato provvederà e capiremo cos’è realmente successo, anche se per noi quello che conta è sottolineare sin da ora che è vero, mio padre aveva delle frequentazioni, ma una cosa sono le amicizie e un’altra il coinvolgimento in attività illecite”, ha detto il ragazzo. Al momento, Franco Terlizzi è assistito dall’avvocato Antonino Crea.