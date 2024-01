Franco Meloni accusato a Report, la frase sul papà della premier Giorgia: "Era un uomo del boss Senese"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Domenica 14 gennaio nella trasmissione ‘Report’ si parlerà di Franco Meloni, il papà della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. ‘La Repubblica’ ha fornito alcune anticipazioni sul servizio, in cui si fa menzione dei presunti rapporti tra l’uomo, deceduto nel 2012, e il boss Michele Senese.

La rivelazione sul presunto legame tra Franco Meloni e Senese

Come anticipato da ‘La Repubblica’, a rivelare il presunto legame tra Franco Meloni e il boss Michele Senese a ‘Report’ è stato il collaboratore di giustizia Nunzio Perrella.

Perrella ha raccontato a ‘Report’ di aver conosciuto il papà di Giorgia Meloni, Francesco Meloni detto Franco, nei primi anni Novanta. Franco Meloni, come riportato dalla stampa spagnola, è stato arrestato il 25 settembre del 1995 nel porto di Maó, a Minorca, perché trovato in possesso di 1.500 chili di hashish su una barca a vela.

Perrella ha affermato di aver chiesto in quegli anni a Michele Senese la disponibilità di importanti quantitativi di hashish e Senese gli avrebbe risposto in maniera positiva, facendo riferimento a un suo uomo, Franco. Il collaboratore di giustizia ha riferito anche di aver visto quell’uomo con Senese a Nettuno nel 1992.

All’inizio Perrella non conosceva il cognome del contatto di Senese, poi, dopo le notizie riemerse sul padre della presidente del Consiglio, ha visto la foto e a ‘Report’ ha confermato: “Ho visto che era proprio il papà della Meloni“.

Perrella avrebbe parlato anche ai magistrati di questo Franco dopo l’avvio della sua collaborazione con la giustizia. Il collaboratore di giustizia ha spiegato che Franco Meloni sarebbe finito nel giro di Senese per un vecchio debito che aveva con il capostipite del clan di Camorra.

Fonte foto: ANSA

Il collaboratore di giustizia Nunzio Perrella in una foto del 2017.

I rapporti tra Giorgia Meloni e il papà Franco

Nella sua autobiografia Giorgia Meloni ha raccontato di non aver avuto più rapporti con il papà Franco dal 1988, quando lei aveva 11 anni.

La presidente del Consiglio, intervistata in tempi recenti nella trasmissione tv ‘Belve’, ha aggiunto: “Se una bambina di 11 anni decide che il padre non lo vuole vedere più e poi lo fa davvero, evidentemente quest’uomo qualcosa ha fatto. Mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene, stimare. Faccio fatica a dire che era una brava persona“.

Chi è Franco Meloni

Franco Meloni è il padre di Giorgia Meloni e Arianna Meloni. Nel 1981 si è trasferito a La Gomera, nelle Canarie. Nel 1995 è stato arrestato a Minorca e nel 2012 è morto.