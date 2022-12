Francia, terribile incendio in una palazzina a Vaulx-en-Velin, vicino Lione: 10 morti di cui 5 bambini

Un terribile incendio è scoppiato in un condominio a Vaulx-en-Velin (Rhône), vicino a Lione, nelle prime ore di venerdì 16 dicembre. Secondo quanto riporta Le Monde, che cita un comunicato della prefettura, il bilancio provvisorio è di dieci morti, di cui cinque bambini.

Francia, incendio in una palazzina: 10 morti e diversi feriti. Tra le vittime 5 bambini

Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha fatto sapere nel corso di una conferenza stampa che i minori deceduti avevano dai 3 ai 15 anni. La prefettura ha inoltre precisato che quattro persone sono in condizioni gravi, mentre altri dieci sono feriti in modo lieve.

Le cause

Non è chiaro, al momento, cosa abbia scatenato l’incendio, che è stato domato da 170 vigili del fuoco. Secondo alcune testimonianze, le fiamme sarebbero divampate dal piano terra per poi diffondersi fino ai piani superiori.

#Incendie à @vaulxenvelin69 dans un immeuble d’habitation ce vendredi 16 décembre 2022.

Point de situation à 06h30 ⤵️ pic.twitter.com/FioOtXvCdI — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 16, 2022

Gérald Darmanin, ministro dell’Interno, e Olivier Klein, ministro delegato per le città e l’edilizia abitativa, sono attesi sul posto. “È uno choc, il bilancio è estremamente grave”, ha commentato da Parigi Darmanin.

Il quartiere dove è scoppiato l’incendio

L’incendio è scoppiato nel quartiere Mas du Taureau, in fase di riqualificazione urbanistica dopo essere stato a lungo il simbolo dei quartieri più problematici della periferia lionese. All’inizio degli anni 2000, era partito un progetto per trasformare l’area in un eco-distretto.