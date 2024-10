Francesco Totti fotografato con Marialuisa Jacobelli: chi è la giornalista, in passato vittima di stalking

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Francesco Totti è tornato al centro delle cronache di gossip dopo che sono spuntate alcune sue fotografie in compagnia della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, che in passato è stata vittima di stalking.

Lo scoop di Gente su Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli

Nell’edizione del settimanale Gente in edicola a partire da giovedì 24 ottobre sono state pubblicate foto esclusive sullo scoop che vede protagonisti Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli.

Sulla copertina campeggia una foto dei due mentre uscirebbero da un hotel di Roma. La giornalista sportiva, soprannominata “la Kim Kardashian italiana”, avrebbe confermato a Gente la veridicità dello scoop di gossip: “C’è una liaison fra noi? Sì“, è il virgolettato a lei attribuito sempre sulla copertina del settimanale.

Fonte foto: IPA

L’intervista di Marialuisa Jacobelli a Francesco Totti

C’è un precedente “incontro virtuale” tra Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti: il 21 marzo scorso, i due erano spalla a spalla (in videocollegamento) in occasione di un’intervista trasmessa sui canali Mediaset.

Chi è Marialuisa Jacobelli, al centro del gossip con Francesco Totti

Figlia del noto giornalista Xavier Jacobelli (ex direttore di Tuttosport), Marialuisa Jacobelli, nata a Bergamo nel 1992 è una giornalista sportiva e conduttrice televisiva di Sport Mediaset.

Nel 2017 è approdata in tv con il programma “Direttacalcio” di Top Calcio 24. Parallelamente, ha lavorato per “Qui studio a voi stadio” su Telelombardia. Successivamente, Marialuisa Jacobelli ha lavorato per “Calcio&Mercato” di Rai 2 e Rai Sport e nel 2019 ha preso parte a “Quelli che…la serie B” di Rai 2. Poi il passaggio a Dazn, punto di svolta della sua carriera da giornalista sportiva e conduttrice tv, e a Sport Mediaset.

Marialuisa Jacobelli, protagonista del gossip con Francesco Totti (che dopo il matrimonio con Ilary Blasi si è fidanzato con Noemi Bocchi), ha anche preso parte come “tentatrice” all’edizione 2020 di Temptation Island.

In un libro pubblicato il 30 maggio 2023, intitolato “Ora sono io“, Marialuisa Jacobelli ha raccontato “la dolorosa storia di stalking” di cui è stata vittima.

Nella sinossi si legge: “Marialuisa è una giovane e bellissima donna che lavora come giornalista in tv. Un giorno un amico le presenta un uomo maggiore d’età, elegante, che si mette subito a corteggiarla ‘come una volta’, spendendo per lei parole da vero innamorato. Marialuisa è lusingata, ma non si rende conto che, come Cappuccetto Rosso, si trova di fronte un lupo. Da principio ignora alcuni strani atteggiamenti di lui, ma presto le sue scenate violente, le minacce e le percosse la stringono nella morsa del terrore”.

Nel dicembre del 2022, l’uomo accusato di stalking è stato condannato a 2 anni e 4 mesi, con rito abbreviato.