Francesco Roberti presidente del Molise indagato per corruzione con la moglie: cosa sappiamo sull'inchiesta

Il presidente del Molise Francesco Roberti, alla guida di una coalizione di centrodestra, è indagato per corruzione con la moglie Elvira Gasbarro in un’indagine della Dda di Campobasso su un traffico di rifiuti tra la Puglia e la Regione da lui guidata. Roberti è nell’inchiesta non per il ruolo di governatore, ma per la triplice veste di presidente della Provincia di Campobasso, membro del consiglio generale della Cosib e sindaco di Termoli nel periodo dal 2020 al 2023.

Perché è indagato il presidente del Molise Francesco Roberti

Il presidente del Molise Francesco Roberti è indagato, assieme alla moglie Elvira Gasbarro, per corruzione nell’ambito di un’indagine della Dda di Campobasso su un traffico di rifiuti tra il Molise e la Puglia.

Nell’avviso di conclusione delle indagini che il procuratore di Campobasso Nicola D’Angelo ha secretato, come riportato da La Repubblica, è spiegato che Roberti è coinvolto nell’inchiesta non per l’attuale ruolo di governatore, ma per la sua triplice veste, nel periodo tra il 2020 al 2023, di presidente della Provincia di Campobasso (ente competente per le autorizzazioni sui rifiuti), di membro del consiglio generale della Cosib (il consorzio industriale in cui è ricompresa la società Energia pulita, tra quelle al centro dell’indagine) e di sindaco di Termoli.

Fonte foto: ANSA

Francesco Roberti, presidente della Regione Molise.

L’inchiesta su Francesco Roberti

Stando a quanto scrive la Procura, “Roberti era coprogettista delle pratiche presentate dalla società Energia pulita al comune di Termoli da lui stesso amministrato” e “accettava dal direttore tecnico della società denaro e altre utilità per sé e per la moglie”.

Dall’ottobre del 2020 al marzo del 2021, Elvira Gasbarro avrebbe lavorato nello studio di un consulente e i suoi stipendi sarebbero stati rimborsati da Energia pulita, “per cui la Gasbarro di fatto operava”.

Dall’aprile 2021, per un anno, Elvira Gasbarro avrebbe lavorato per “una società di cui erano amministratori di fatto” i vertici della Energia Pulita. Dall’aprile 2022 all’ottobre del 2023, sarebbe stata una dipendente proprio di quell’azienda. L’incasso complessivo degli stipendi ammonterebbe a poco meno di 40mila euro.

La Energia pulita e un’altra società a lei riconducibile avrebbe dato a uno studio tecnico di cui Francesco Roberti era socio due incarichi per 6.750 euro e l’attuale governatore avrebbe indicato un’impresa “per l’effettuazione di lavori edili” nello stabilimento della società per quasi 800 mila euro.

Secondo le indagini, come riportato da La Repubblica, la Energia pulita avrebbe fatto tutto ciò per ottenere in cambio diversi benefici.

Roberti si sarebbe interessato “alla modifica sostanziale dell’autorizzazione unica” ambientale e “alle pratiche edilizie” presentate dalla società allo “sportello unico del comune di Termoli” per lo sbancamento e la pavimentazione di alcuni piazzali nei capannoni aziendali. Nella veste di presidente della provincia di Campobasso, con responsabilità sulla gestione dei rifiuti, Francesco Roberti avrebbe anche “esercitato i suoi poteri per regolamentare, secondo i desiderata del management di Energia pulita, i carichi giornalieri di rifiuti” che i proprietari di una discarica della zona ricevevano dalla società oggetto dell’inchiesta, utilizzando un dirigente della provincia ma anche “reiterate interlocuzioni dirette”.

Il comunicato di Francesco Roberti

La Repubblica ha riferito di aver provato a contattare più volte Francesco Roberti dopo aver appreso la notizia, ma senza ottenere risposta.

Il presidente del Molise, nella mattinata di mercoledì 26 febbraio, ha affidato un comunicato alle agenzie: “Mi preme precisare come da parte mia ci siano stati sempre comportamenti corretti e rispettosi della legge. Sono pronto a fornire alla magistratura tutte le necessarie informazioni utili a far luce su ogni aspetto, affinché sia fatta piena chiarezza. Fornirò ogni dettaglio utile per far si che questa situazione possa risolversi rapidamente a conferma della correttezza del mio operato”.

Roberti, che è assistito dagli avvocati Mariano Prencipe e Michele Marone, ha chiesto di poter essere ascoltato “per ogni utile informazione finalizzata a chiudere questa situazione”.

Ancora Francesco Roberti: “Continuerò a svolgere il mio lavoro con la massima serietà e serenità. Come sempre, nutro piena fiducia nel lavoro della magistratura”.