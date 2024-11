Francesco Pirani sindaco di Osimo annuncia le dimissioni, cos'è successo nell'ultimo Consiglio comunale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Francesco Pirani, il sindaco di Osimo, ha ufficialmente annunciato le sue dimissioni. La decisione arriva al termine di mesi di divisioni interne alla coalizione di centrodestra, che hanno impedito il regolare svolgimento delle attività amministrative. Nell’ultimo consiglio comunale, tenutosi l’11 novembre, la mancata approvazione di atti fondamentali ha reso impossibile per il sindaco continuare a governare. Da qui le dimissioni, quasi obbligate.

Dopo mesi di incertezze politiche e divisioni interne alla coalizione, il sindaco di Osimo, Francesco Pirani, ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni.

La decisione arriva al termine di un lungo periodo di paralisi amministrativa che ha visto il Consiglio comunale incapace di svolgere attività concrete a causa delle divisioni politiche. Il sindaco ha comunicato al Prefetto di Ancona la sua intenzione di formalizzare le dimissioni, con un protocollo previsto per il giorno successivo.

Le dimissioni non sono ancora definitive: Pirani ha 19 giorni di tempo per decidere se ritirarle.

Cosa è successo nel Consiglio comunale

La crisi politica che ha portato alle dimissioni di Pirani si è acuita nell’ultima seduta del Consiglio comunale, che si è tenuta l’11 novembre. In quesrta occasione, la maggioranza non è riuscita a garantire il numero legale minimo per lo svolgimento dei lavori, impedendo di fatto l’approvazione di atti amministrativi.

Tra le misure bloccate, c’era la variazione di bilancio che includeva fondi importanti per la revisione straordinaria dell’impianto di risalita Tiramisù, per gli eventi natalizi, il rinnovo di contratti con società partecipate e interventi urgenti su scuole e infrastrutture.

Pirani ha evidenziato come, nonostante i suoi appelli alla responsabilità e alla collaborazione, la mancanza di unità all’interno della sua maggioranza abbia reso impossibile il proseguimento delle attività amministrative. L’ex sindaco non è riuscito a farsi valere da chi lo aveva appoggiato. Lui, di lista civica, ma alleato di Fratelli d’Italia, non aveva messo d’accordo il centrodestra e non trovava le simpatie dei partiti di sinistra.

Il commento dell’ex sindaco

L’annuncio delle dimissioni di Pirani ha suscitato diverse reazioni. Il Partito Democratico, attraverso una nota congiunta, ha accolto con soddisfazione la decisione, considerando le dimissioni come la fine di un periodo di “paralisi amministrativa” e di divisioni interne alla coalizione di centrodestra. Il segretario del PD di Osimo, Cristiano Pirani, ha spiegato che la città di Osimo è stata “ostaggio” di un sindaco senza una maggioranza stabile.

Da parte sua, Francesco Pirani ha rinnovato la delusione per una situazione che definisce “dolorosa” ma necessaria per il rispetto dei cittadini. In una nota, ha affermato che la sua decisione deriva dalla costante impossibilità di agire in un Consiglio paralizzato dalle divisioni interne.

“Mi rammarico fortemente di questa situazione”, ha dichiarato Pirani, ribadendo la sua volontà di rispettare la volontà dei cittadini di Osimo, che avevano chiesto un cambiamento significativo. Una reazione molto diversa da quella di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni indagato per evasione fiscale.