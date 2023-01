Francesco Del Cuore "Ciccio artist" morto a 37 anni: drammatico malore improvviso sul campo di calcetto

Dramma su un campo di calcetto a Palermo. Francesco Del Cuore, 37 anni, noto anche come Ciccio artist, è morto, colto da un malore che lo ha colpito mentre stava giocando sui Campi di Marte in via dell’Olimpo, in una partitella con degli amici.

Il malore e il decesso

Durante il match amatoriale si è sentito improvvisamente male, accasciandosi a terra. I compagni di squadra hanno subito capito che stava accadendo qualcosa di grave ed hanno provveduto a chiamare immediatamente i soccorsi.

I sanitari del 118, una volta raggiunto il centro sportivo, hanno iniziato il massaggio cardiaco ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Chi era Francesco Del Cuore in arte ‘Ciccio artist’

Francesco De Cuore era una persona conosciuta in rete. Si descriveva come un amante dello scarabocchio. Con una penna a sfera e gli acquerelli era in grado di creare dei capolavori sulla carta. Una passione che aveva deciso di condividere sui social dove si era guadagnato un seguito significativo di ‘affezionati’.

Disegnatore, pittore, scultore, era conosciuto anche come Ciccio artist. Il suo modo di disegnare prendeva spunto ora dall’espressionismo, ora dal surrealismo, ora dall’arte moderna.

Quotidianamente Del Cuore postava i suoi lavori creativi sulla sua pagina Instagram che, in breve tempo, ha raggiunto quasi 13 mila fan, stregati dal suo genio. Quando era in preda ai suoi momenti creativi fissava gli obiettivi, sostenendo che che erano quelli il primo passo da effettuare per tramutare l’invisibile in qualcosa di visibile e tangibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗗𝗲𝗹 𝗖𝘂𝗼𝗿𝗲| 𝗘𝘀𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼 | 𝗦𝘂𝗿𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 | 𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗮 (@delcuore_artist)

Il cordoglio dei fan

Francesco aveva frequentato il liceo artistico Catalano e poi l’Accademia di Belle Arti. In queste ore, dopo aver appreso la funesta notizia del suo decesso, sono tantissimi i fan che in rete stanno piangendo la sua morte e stanno esprimendo sentito cordoglio per la repentina e inaspettata scomparsa dell’artista.