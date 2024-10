Francesco Capuzzo trovato morto a Saint-Marcel vicino Aosta, il 33enne era scomparso da Basiglio settimane fa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da due settimane non si avevano più sue notizie. È stato trovato morto a Saint-Marcel, vicino Aosta, Francesco Capuzzo, il 33enne scomparso da casa a Basiglio, nel Milanese. Il corpo privo di vita dell’uomo è stato rinvenuto in un’area impervia della valle, in fondo a un pendio. Le ricerche erano riprese nella zona lunedì, dopo che la sua auto era stata ritrovata in un’area pic nic più a valle.

Dopo giorni di ricerche Francesco Capuzzo è stato ritrovato morto in Valle d’Aosta nella giornata di oggi, mercoledì 9 ottobre.

Come riporta Ansa, il cadavere del 33enne è stato rinvenuto nel vallone di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri da Aosta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cadavere del 33enne è stato ritrovato a Saint-Marcel, a 25 km da Aosta

Soccorritori e forze dell’ordine impegnati nelle ricerche lo hanno trovato in fondo a un salto di roccia, in un’area impervia della valle dove sono presenti delle vecchie miniere.

Scomparso da Basiglio due settimane fa

Di Francesco Capuzzo non si avevano più notizie dal 24 settembre, quando si era allontanato dalla sua casa a Basiglio, in provincia di Milano, alla guida della sua auto.

Erano subito scattate le ricerche, che si erano ben presto concentrate nella zona del Gran San Bernardo, l’area dell’ultima cellula telefonica agganciata dal suo telefono.

Della scomparsa del 33enne si era occupata anche la trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto?, che aveva trasmesso gli appelli della madre. Oggi la tragica scoperta.

Ricerche in Valle d’Aosta dopo il ritrovamento dell’auto

Le ricerche di Capuzzo era riprese con rinnovato impulso lunedì 7 ottobre, in seguito al ritrovamento dell’auto del 33enne.

La vettura era stata trovata chiusa e parcheggiata nei pressi dell’area pic nic di Les Druges, a circa 1.600 metri di quota, più a valle rispetto al luogo del ritrovamento del cadavere.

Ora resta da stabilire come è morto l’uomo, se si sia trattato di una caduta durante un’escursione oppure di un gesto volontario.