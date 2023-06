Francesca Pascale piange la morte di Silvio Berlusconi: "Con lui muore mia vecchia vita, mi ha dato tanto"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Francesca Pascale è stata una delle tante donne della vita di Silvio Berlusconi, morto a Milano all’ospedale San Raffaele la mattina di lunedì 12 giugno 2023. Per oltre 10 anni al fianco del Cavaliere, Pascale oggi è sposata con la cantante Paola Turci, ma il ricordo di una vita condivisa con l’ex presidente del Consiglio riemerge riempiendo il cuore di dolore nel giorno della sua scomparsa.

Il dolore di Francesca Pascale

In una lunga intervista concessa a La Repubblica, tra lacrime e scuse per il muro emotivo alzato per non lasciarsi prendere dallo sconforto, Francesca Pascale ha ricordato Silvio Berlusconi. L’ex compagna del Cavaliere ha sottolineato di avere un peso sul cuore, di non avere le parole giuste per un momento come questo e di provare “solo dolore“.

“È come se avessi perso di nuovo mia madre” ha racontato, spiegando che il dolore provato è stato “devastante”. Ma senza voler offendere e ferire qualcuno, Pascale si è poi tirata indietro nel racconto del dolore provato alla notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Quel che è certo è che per lei, così come per tutti gli affetti più cari, è stato uno choc: “Chi lo ha conosciuto sa di quale formidabile capacità di reazione fosse capace. Per questo sono sotto choc”.

“Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui” il racconto di Pascale.

Il ringraziamento a Berlusconi

Quella tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi è stata una storia durata 10 anni, un legame che ricorda bene e per il quale ringrazia il Cavaliere. A La Repubblica, cercando di evitare le polemiche e le critiche, Pascale ha ricordato l’apporto dell’ex presidente: “Mi ha dato tanto: e certo, non solo per gli agi, il lusso che in quegli anni ho visto”.

“Parlo del mondo che mi ha fatto conoscere, degli scenari in cui mi sono ritrovata” le parole al quotidiano.

La decisione sul funerale

Ma Francesca Pascale ci sarà al funerale al Duomo di Milano? Rispondere a questa domanda è difficile, con la stessa ex compagna di Berlusconi che in un modo o nell’altro ha cercato di dribblare la domanda a La Repubblica.

“Saranno funerali di Stato, saranno migliaia. E io sarò uno dei tanti a salutarlo” le parole di Francesca Pascale.