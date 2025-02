Francesca Pascale e il mancato addio a Silvio Berlusconi: "Una cosa orribile ma la famiglia non c'entra"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Francesca Pascale ha raccontato il suo dispiacere per non aver potuto salutare Silvio Berlusconi, con il quale ha vissuto una relazione “irripetibile”. Nell’intervista, l’ex del Cavaliere ha detto chiaramente che in quel mancato addio la famiglia non c’entra, riservando solo parole positive per i figli di Berlusconi.

Francesca Pascale e l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi

Francesca Pascale ha affidato i suoi pensieri e sentimenti a Nina Palmieri per un’intervista a Le Iene, in cui ha parlato lungamente di Silvio Berlusconi.

Nonostante la fine del loro legame, Pascale ha ammesso che Berlusconi le manca profondamente, soprattutto come migliore amico, e afferma che nessun consiglio sarà mai migliore di quelli che lui le dava.

Francesca Pascale nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi

“Pagherei, sarei capace di togliere tutti i privilegi della mia vita, per avere un altro anno in più con lui” ha ammesso.

Perché non ha potuto salutare Berlusconi

Il passaggio chiave è quello in cui Pascale racconta la sofferenza per l’ultimo saluto negato. “Questa è stata una cosa orribile” ha ammesso “e non mi è stata fatta dalla famiglia. Quando insinuano la figlia, la famiglia, non è vero” ha chiarito.

Per i figli di Silvio Berlusconi le parole sono al miele. “Sono persone per bene. Io non ho potuto salutare il mio Presidente che nessuno più mi ridà indietro. Probabilmente, avrebbe fatto piacere pure a lui salutarmi. Questa è la cosa più dolorosa della mia vita”.

La bisessualità

Parlando poi della sua bisessualità e dell’attrazione per le persone più grandi di lei, ha svelato un aneddoto riguardante sua madre. “Il coming out più duro con mia madre è stato quando ho conosciuto il Presidente” ha raccontato Pascale.

“Dissi: ‘Mamma, mi ha chiamato Berlusconi’. Ovviamente tutta la mia famiglia si guardò a tavola e si mise a ridere. Dissero: ‘Vabbè, è pazza’. Ma la prima, la seconda volta, la terza che insomma parlavo di Berlusconi, mia madre disse: ‘È un uomo che potrebbe essere tuo padre, fai attenzione a quello che fai’”.

Da Berlusconi a Paola Turci

Pascale ha espresso più volte sentimenti di gratitudine e di dolore per la morte di Silvio Berlusconi, come in occasione dell’annuncio di divorzio da Paola Turci.

Durante quell’intervista, Pascale aveva ricordato Silvio Berlusconi come “la persona più importante della sua vita”, paragonandolo ai familiari più cari, come la madre e le sorelle.