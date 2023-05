Francesca Pascale contro Gasparri e la "feccia fascista" in Forza Italia: il duro botta e risposta

Una frase pronunciata dal vice presidente del Senato Maurizio Gasparri ha fatto scattare la reazione polemica di Francesca Pascale, che su ‘Instagram’ ha pubblicato un commento molto duro. La replica del senatore di Forza Italia non si è fatta attendere.

Cosa aveva detto Maurizio Gasparri

A scatenare l’ira di Francesca Pascale è stato un video pubblicato sulla pagina Instagram ‘TheJournalai’, in cui Maurizio Gasparri ha prima rivelato che ‘Dove si balla’ di Dargen D’Amico è la sua canzone preferita (“È rilassante”, ha detto) e poi ha affrontato il tema dell’abbigliamento, ironizzando sulla vicenda dell’armocromia che ha visto protagonista la segretaria del Pd Elly Schlein.

Gasparri ha detto: “Ho messo due cartellini, uno giallo e uno verde, quale si porta meglio?”. Alla domanda “Per vestirsi lei a chi si affida?“, il senatore di Forza Italia ha poi risposto: “A mia moglie, mi fa l’armadio. Poi ho pantaloni grigi e giacca blu, non ci vuole tutta questa scienza“.

Fonte foto: ANSA Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, si è unita civilmente alla cantante Paola Turci il 2 giugno del 2022 a Montalcino, in provincia di Siena.

Il commento di Francesca Pascale

Sotto al video pubblicato su Instagram è apparso un commento pubblicato dal profilo Instagram ufficiale di Francesca Pascale, in cui si legge: “‘Mia moglie mi fa l’armadio non ci vuole tutta questa scienza’. In Forza Italia con la nascita del Pdl è arrivata un sacco di feccia fascista“.

La replica di Maurizio Gasparri

La replica di Maurizio Gasparri è stata affidata all’agenzia ‘Adnkronos’: “Io sto con Berlusconi dal suo primo governo, di cui mi onoro di aver fatto parte come giovane sottosegretario all’Interno, e sono con lui nel centrodestra, sia che abbia avuto ruoli di primo piano o meno”.

Il vice presidente del Senato ha poi aggiunto: “Sono sempre rimasto con Berlusconi. Per lealtà, fedeltà e gratis. Non sono molti in Italia che possono dire altrettanto. Non mi occupo di livori minori ma di buona politica e di buone amicizie”.

La chiosa finale di Maurizio Gasparri: “Con Berlusconi ne faremo tanta, di buona politica, all’insegna dell’amicizia. De minimis non curat praetor. Non è inglese, chissà se capiranno…”.