Francesca Pascale attacca Salvini e Meloni: "Con Berlusconi una schifezza del genere non sarebbe mai successa"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Francesca Pascale ha sferrato un nuovo attacco a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, facendo riferimento in un’intervista a una “schifezza” che, ai tempi del suo ex compagno Silvio Berlusconi, non sarebbe mai accaduta.

Ma a cosa si riferiva esattamente Francesca Pascale?

L’attacco di Francesca Pascale a Salvini e Meloni

In un’intervista concessa a Il Manifesto, Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi fino al 2018, sul tema immigrazione ha dichiarato: “Respingere una barca di disperati che cercavano aiuto è una cosa che grida vendetta davanti a qualsiasi dio, una schifezza del genere con Berlusconi non sarebbe mai successa”.

La stessa Francesca Pascale ha poi rivendicato di non avere mai voluto incontrare Salvini nei suoi anni da “first lady”: “Altrimenti finiva male, prima di tutto perché sono meridionale, poi perché sono donna. Terzo: sono bisessuale e una consumatrice illegale di cannabis. Penso tutto il peggio di lui, ha portato la politica italiana in un baratro”.

Ancora Francesca Pascale: “Se sei liberale o omosessuale, ogni cosa che fai viene vista come estremista o di sinistra se non aderisci ai valori di Salvini e Meloni, questa cosa mi far star male”.

L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha poi aggiunto su Giorgia Meloni: “Mi mette in imbarazzo Meloni, la rispetto per il suo ruolo ma non capisco come non riesca a essere chiara sui saluti romani e le celebrazioni del ventennio che saranno anche pagliacciate ma si stanno rinvigorendo perché hanno un governo amico”.

Fonte foto: ANSA

Francesca Pascale.

Il “consiglio” di Francesca Pascale a Forza Italia

Nel corso dell’intervista, Francesca Pascale ha poi dichiarato: “Al momento non mi sento rappresentata da nessuno, a ogni tornata elettorale ho sempre più difficoltà a votare. Ci vorrebbe nei partiti un profondo cambio generazionale e culturale”.

Su Forza Italia, un partito che considera “il suo”, ha poi detto: “Sta con questa destra becera, sarebbe meglio se si alleasse con partiti dalla radice antifascista e che capisse che la società è più avanti della classe dirigente: alle domande che si fa la politica su Lgbtqia+, minoranze, diritti, Ius Scholae, la società ha già risposto”.

Il “consiglio” di Francesca Pascale a FI: “Lo dico da appassionata e non da politologa, a Forza Italia serve un’alleanza totalmente diversa. Tre decenni fa Berlusconi aveva creduto nel centrodestra ma aveva leadership, credibilità, lungimiranza. Oggi i rapporti di forza si sono invertiti e il problema non è più arginare le sinistre ma le destre estreme che in tutta Europa stanno avanzando”.

Francesca Pascale si è iscritta all’Anpi

Nei giorni scorsi, Francesca Pascale ha firmato il referendum contro l’autonomia differenziata e si è iscritta all’Anpi.

A proposito di quest’ultima decisione ha spiegato: “Sono riconoscente ai partigiani e alle partigiane che mi hanno reso oggi una donna libera. Non è da comunisti rispettare l’Anpi e festeggiare il 25 aprile, dovrebbe essere un sentimento comune verso chi ci ha liberato dal nazifascismo, così come rispettare le donne che hanno lottato per l’aborto e le altre conquiste civili”.