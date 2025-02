Francesca Michielin si è infortunata a Sanremo cadendo dalle scale dell'Ariston: incidente e foto col tutore

Spavento per Francesca Michielin a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025. La cantante è stata vittima di un infortunio, cadendo dalle scale dell’Ariston durante le prove. Un ruzzolone che l’ha costretta a indossare un tutore alla gamba. Nonostante ciò, non è in dubbio la sua presenza alla kermesse: a riferirlo è stata la stessa artista che ha spiegato sui suoi profili social che sarà regolarmente in gara.

Sanremo 2025, Francesca Michielin cade dalle scale: infortunio

“Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta”. Così Francesca Michielin dal suo account Instagram, commentando due sue foto in cui la si vede con indosso un tutore alla gamba.

“Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”, ha aggiunto, garantendo la sua presenza sull’Ariston a partire da martedì 11 febbraio, giorno in cui il Festival aprirà i battenti. Da capire se sul palco salirà con il tutore oppure se non ne avrà bisogno.

Fonte foto: ANSA Francesca Michielin

Michielin al Festival di Sanremo con ‘Fango in paradiso’

Michielin parteciperà Sanremo 2025 con il brano ‘Fango in Paradiso’. Per lei è la terza volta in gara al Festival. La sua prima partecipazione era stata nel 2016 con la canzone ‘Nessun grado di separazione’.

Ha poi preso parte alla kermesse nel 2021 assieme a Fedez con cui ha intonato il brano ‘Chiamami per nome’. Inoltre nel 2022 la si è vista al Festival nel ruolo di direttrice d’orchestra durante l’esibizione di Emma Marrone.

I problemi di salute e la rimozione del rene

Per quel che riguarda ‘Fango in paradiso’, l’artista ha spiegato che tale canzone è per lei “una rinascita” dopo gli ultimi anni non facili, segnati dai problemi di salute.

Michielin, nell’estate del 2023, si è sottoposta a un intervento di rimozione di un rene.

“Ho vissuto una profonda crisi – ha dichiarato di recente alla testata Leggo -. Mi sono ritrovata con un corpo che non funzionava più, avevo il diaframma bloccato, non riuscivo più a cantare e mi sono pure chiesta se ci sarei riuscita ancora”.

“Ho temuto di non potere più essere come prima. E, invece, esiste una rinascita. Non si deve pensare mai di essere meno di prima”, ha concluso la cantante.